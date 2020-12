Solo para blancos: iglesia con polémicas normas de membresía intenta abrir sus puertas

Cuando se abran las puertas de la iglesia, solo se permitirá la entrada a personas blancas.

Ese es el mensaje que la Asatru Folk Assembly en Murdock, Minnesota, está enviando después de recibir un permiso de uso condicional para abrir una iglesia allí y practicar su religión precristiana que se originó en el norte de Europa.

A pesar de una votación del consejo que aprueba oficialmente el permiso este mes, los residentes están rechazando la decisión.

Los opositores han recolectado alrededor de 50,000 firmas en una petición en línea para evitar que la iglesia de blancos haga su hogar en la ciudad agrícola de 280 personas.

"Creo que pensaron que podrían pasar desapercibidos en un pueblo pequeño como este, pero nos gustaría mantener la presión sobre ellos", dijo Peter Kennedy, un residente de Murdock desde hace mucho tiempo. “El racismo no es bienvenido aquí”.

Muchos lugareños dijeron que apoyan a la creciente población de latinos, que se han mudado al área en la última década debido a las oportunidades laborales, en lugar de la iglesia.

"El hecho de que el ayuntamiento les haya otorgado un permiso condicional no significa que la ciudad y la gente en el área circundante no estarán atentos para vigilar y proteger nuestra área", escribió Jean Lesteberg, que vive en la ciudad vecina de De Graff, en el página de Facebook de la ciudad.

El Southern Poverty Law Center describe Asatru Folk Assembly como un "grupo de odio neo-Volkisch" que expresa "su intolerancia en afirmaciones infundadas de linajes que fundamentan la superioridad de la identidad blanca".

Muchos residentes los llaman un grupo supremacista blanco o separatista blanco, pero los miembros de la iglesia lo niegan.

"No lo somos. Simplemente no es cierto ", dijo Allen Turnage, un miembro de la junta de la asamblea popular." El hecho de que respetemos nuestra propia cultura no significa que estemos denigrando la de otra persona".

El grupo, con sede en Brownsville, California, dice que las enseñanzas y la membresía son para aquellos de líneas de sangre estrictamente europeas.

La iglesia estaba buscando una nueva iglesia en la región este de Dakota del Norte cuando se encontraron con Murdock. Se desconoce cuántos miembros tienen en todo el mundo o cuántas personas asistirán a la nueva iglesia.

“No necesitamos la salvación. Todo lo que necesitamos es libertad para enfrentar nuestro destino con valentía y honor ”, escribió el grupo en su sitio web sobre sus creencias. "Honramos a los dioses con los nombres que les dieron nuestros antepasados ​​germánicos / nórdicos".

Sus antepasados, según el sitio web, fueron "ángeles y sajones, lombardos y heruli, godos y vikingos, y, como hijos e hijas de este pueblo, están unidos por lazos de sangre y cultura intactos por siglos".

“Respetamos la forma en que nuestros antepasados ​​vieron el mundo y se acercaron al universo hace mil años”, dijo Turnage.

Un pequeño contingente de simpatizantes de la iglesia en Murdock dijo que la comunidad debe ser de mente abierta y respetuosa con todos.

“Me parece hipócrita, a falta de un término mejor, que mi comunidad muestre mucho odio hacia algo que no entienden. Por mi parte, no veo ningún problema con eso ", escribió en Facebook Jesse James, quien dijo que ha vivido en Murdock durante 26 años.

"No deseo seguir en esta religión pagana, sin embargo, siento que es importante reconocer y apoyar las creencias de los demás", dijo.

Los miembros del consejo de Murdock dijeron que no apoyan a la iglesia, pero estaban obligados legalmente a aprobar el permiso, lo que hicieron en una decisión de 3-1.

“Nuestro abogado nos recomendó encarecidamente que aprobáramos este permiso por razones legales para proteger los derechos de la Primera Enmienda”, dijo el alcalde Craig Kavanagh. “Sabíamos que si esto iba a ser denegado, íbamos a tener una batalla legal en nuestro manos que podrían ser bastante caras".

El fiscal municipal Don Wilcox dijo que se trataba de la libertad de expresión y la libertad de religión. "Creo que hay una gran cantidad de sentimiento en la ciudad de que no quieren a ese grupo allí", dijo. "No se puede simplemente prohibir que las personas practiquen la religión que quieran o digan lo que quieran mientras no lo inciten a la violencia".

Stephanie Hoff, cuyo mandato en el consejo finaliza este mes, emitió el único voto en contra.

“Sé que tenemos el punto de vista de la legalidad, y personalmente sentí que teníamos la oportunidad de combatirlo. Creo que podríamos haber peleado si hubiéramos ido a la corte”, dijo, basando su argumento en probar el daño municipal. "Sentí que teníamos un caso con el bienestar emocional y mental de la ciudad de Murdock".

La ciudad agrícola que se encuentra a 115 millas al oeste de Minneapolis es conocida por producir maíz y soja, que se envían a todo el país. Los latinos constituyen alrededor del 20% de la pequeña población de Murdock. Muchos son jornaleros de México y Centroamérica, dijeron funcionarios de la ciudad.

"Somos una comunidad acogedora", dijo Kennedy, rechazando las creencias excluyentes de la Asatru Folk Assembly. "Eso no es en absoluto lo que siente la gente de Murdock. Nadie tenía ningún problema con los hispanos aquí".

La AFA compró este año su edificio en una propiedad en una zona residencial. Construida como iglesia luterana antes de que se cambiara la zonificación, más tarde se convirtió en una residencia privada. La asamblea popular necesitaba el permiso para convertir la residencia nuevamente en una iglesia.

La votación ha atraído la atención y la condena nacional.

“Es irónico que el ayuntamiento no quisiera discriminar a la iglesia, pero la iglesia está discriminando a los negros”, dijo Abigail Suiter, de 33 años, de Cedar Rapids, Iowa. “Es muy revelador de dónde está la prioridad y de quiénes son las vidas importar."

Abogados destacados no están de acuerdo con las opciones del consejo de cara a la votación. Parte del debate se centró en la Ley federal de uso religioso de la tierra y personas institucionalizadas, que protege a las instituciones religiosas e iglesias de las cargas indebidas y las regulaciones discriminatorias sobre el uso de la tierra.

La ley impide que los municipios discriminen la ubicación de iglesias en barrios residenciales, dijo el abogado Brian Egan, experto en derecho municipal de Long Island, Nueva York.

"Es una cuerda floja para los municipios caminar", dijo Egan. "La religión del odio de un hombre es la religión del amor de otro".

Otros abogados dijeron que la zonificación de la propiedad fue suficiente para rechazar el permiso.

"Podrían haber dicho que toda el área se ha vuelto residencial, no queremos iglesias en un área residencial porque es incompatible con nuestro plan integral", dijo David Schultz, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Minnesota, "… porque en ese momento, no toman una decisión basada en el punto de vista o el contenido del discurso ".

Laurence H. Tribe, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Harvard, dijo que el consejo podría haber evitado la venta privada de la propiedad, de haberlo sabido, a través de leyes centradas en prohibir la discriminación racial en las transacciones de propiedad.

“Ninguna institución que proponga excluir a las personas por motivos de raza puede realizar una operación en el estado de Minnesota”, dijo Tribe.

Kavanagh dijo que apoya el voto del consejo "solo por razones legales".

"Lo más importante que la gente no entiende es que, debido a que aprobamos este permiso, de repente todos sienten que esta ciudad es racista, y ese no es el caso", dijo. "El hecho de que hayamos votado sí no significa que seamos racistas".

Para leer esta historia en inglés, visita NBC News.