Posponen hasta mayo la audiencia de nueva sentencia de los hermanos Menéndez

LOS ÁNGELES - La solicitud de Erik y Lyle Menéndez de obtener sentencias más cortas y una oportunidad de libertad se ha retrasado nuevamente debido a disputas entre los fiscales y sus abogados.

El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Michael Jesic, declaró el jueves por la tarde que las discusiones sobre la admisibilidad de las evaluaciones integrales de riesgo de la junta estatal de libertad condicional, ordenadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, se considerarán en una nueva audiencia el 9 de mayo.

Los hermanos fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por disparar mortalmente a su padre, el ejecutivo del entretenimiento José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills en 1989. Los hermanos tenían 18 y 21 años al momento de los asesinatos. Los abogados defensores argumentaron que actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre. La fiscalía afirmó que los hermanos asesinaron a sus padres por una herencia multimillonaria.

La audiencia de resentencia se centrará en si los hermanos se han rehabilitado en prisión y merecen una pena menor, de 50 años a cadena perpetua. Esto les permitiría optar a la libertad condicional según la ley de delincuentes juveniles de California, ya que cometieron el delito cuando eran menores de 26 años.

La fiscalía presentó una moción el miércoles por la noche para aplazar las audiencias de resentencia y que el tribunal pudiera obtener parte de las evaluaciones que, según afirmaron, ya se habían completado.

Discusión en la sala del tribunal

El jueves, ni el juez ni los abogados de los hermanos habían visto el informe del gobernador, lo que desató acalorados debates en la abarrotada sala del tribunal.

"Necesito una aclaración de la oficina del gobernador", dijo Jesic. "Esto es una tontería", agregó.

Los fiscales, que habían visto el informe, argumentaron que deberían poder usarlo y solicitaron posponer la audiencia para que todos pudieran considerarlo.

El abogado de los Menéndez, Mark Geragos, denunció con enojo al fiscal de distrito Nathan Hochman por discutir el informe durante una conferencia de prensa matutina y dijo que presentaría una moción para recusar a la fiscalía.

El fiscal de distrito adjunto, Habib Balian, argumentó que el informe, previsto para una audiencia separada de la junta de libertad condicional el 13 de junio, era relevante y necesario.

"Si existe un informe que evalúa el riesgo de violencia, ¿cómo podemos no usarlo?", preguntó Habib.

No hay una decisión inmediata

Jesic dijo que se inclinaba a seguir adelante debido a todos los familiares, testigos y observadores que habían viajado para asistir a la audiencia.

Sin embargo, indicó, dados los nuevos problemas, "de ninguna manera voy a tomar una decisión en los próximos dos días sobre la resentencia".

La oficina del gobernador confirmó que parte de la evaluación de riesgos se compartió con la defensa y la fiscalía para su revisión 60 días antes de la audiencia de clemencia de junio, según la ley de California. También notificaron al juez sobre el estado del informe y se ofrecieron a compartirlo si se solicitaba, pero aclararon que no se trataba de una evaluación de riesgos independiente.

Si el juez acorta sus sentencias, los hermanos aún necesitarían la aprobación de la junta de libertad condicional del estado para salir de prisión.

Los hermanos vieron el proceso por video desde un centro penitenciario cerca de San Diego y se les pudo ver con su uniforme azul de prisión en una pantalla en la sala del tribunal. No mostraron ninguna reacción evidente a los argumentos.

La audiencia de los hermanos se ha retrasado varias veces. Una audiencia inicial programada para enero se pospuso debido a los incendios en Los Ángeles y al intento de la fiscalía de retirar su solicitud de sentencia.

El caso ha captado la atención del público durante décadas, y la serie dramática de Netflix "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story" y un documental posterior avivaron el interés sobre el asunto. Reporteros de decenas de medios se congregaron frente al juzgado y compitieron por espacio dentro de la sala.

Apoyo familiar

Geragos y el abogado Bryan Freedman, quien representa a la familia de los Menéndez, también denunciaron a los fiscales por mostrar fotos espeluznantes de la escena del crimen sin avisar a los parientes que estaban en la sala la semana pasada para una audiencia que determinaría si la vista de resentencia se llevaría a cabo.

"Eso no es dignidad", dijo Freedman. "Es falta de respeto. Es acoso", agregó.

Balian se disculpó por la falta de advertencia, pero indicó: "Erik y Lyle Menéndez causaron esa masacre, no yo".

Geragos y Freedman también criticaron a la fiscalía por asumir el control de la división de servicios para víctimas del tribunal y por la falta de contacto entre la fiscalía y los familiares sobrevivientes de los Menéndez.

La familia Menéndez, con la excepción de un tío que falleció el mes pasado, ha dicho que perdona plenamente a los hermanos por lo que hicieron y desea su liberación.

Una petición de resentencia presentada por el exfiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, se centra en los logros y la rehabilitación de los hermanos. Sus abogados afirman que sus clientes han trabajado arduamente durante décadas para superarse y contribuir a la comunidad penitenciaria.

La fiscalía ha declarado que los hermanos no han admitido haber mentido durante el juicio sobre por qué asesinaron a sus padres, ni haber pedido a sus amigos que mintieran por ellos en el tribunal. La oficina de Hochman también ha declarado que no cree que los hermanos hayan sido abusados ​​sexualmente por su padre y que, al hablar sobre el abuso infantil sufrido, no han asumido toda la responsabilidad del crimen.