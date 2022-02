¿Prestaste dinero y no te pagaron? Puedes obtener una exención de impuestos por pérdida

Ser un buen samaritano y prestar dinero a un amigo o a un pariente en apuros puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando se rehúsan a pagar. No solo está en juego la armonía familiar o de una amistad cuando transcurren las semanas e intentas reclamar tu dinero, también están las implicaciones financieras si no lo recuperas.

El IRS podría brindarte un poco de consuelo, pues te permite obtener una exención de impuestos por préstamos incobrables, aunque no es tan simple como marcar una casilla en tu declaración y esperar el beneficio, en especial si no documentaste correctamente el préstamo.

El dinero que tu amigo o familiar no te devolvió es lo que el IRS llama una deuda incobrable no comercial y, para efectos fiscales, se trata como una inversión fallida.

EL IRS TE PODRÍA DAR UN POCO DE CONSUELO

Según la hoja informativa del IRS, para ser deducibles, estas deudas no comerciales tienen que ser incobrables en su totalidad. No puedes deducir una deuda incobrable no comercial que puedas recobrar de forma parcial.

En lo que respecta a la deducción de deudas incobrables, hay dos tipos de deudas: comerciales y no comerciales. Las deudas comerciales surgen de administrar un negocio. Las deudas no comerciales surgen de tus actividades no comerciales, como el dinero que prestas a amigos, parientes y otras personas con fines distintos a los comerciales.

Las deudas incobrables no comerciales se pueden deducir como pérdidas de capital a corto plazo, siempre que cumpla con ciertos requisitos.

REQUISITO 1: PRÉSTAMO LEGÍTIMO VS. REGALO

Primero, el dinero debe haber sido un préstamo legítimo, no un regalo. Haces un regalo cuando le prestas dinero a alguien con el entendimiento de que no es necesario devolverlo. No obtienes deducción por regalos.

El IRS dice que "la deuda es genuina si surge de una relación deudor-acreedor basada en una obligación válida y exigible de pagar una suma de dinero fija o determinable". Para probar la validez de la deuda, debes tener un pagaré por escrito firmado por el prestatario. El documento debe establecer el monto del préstamo, la garantía, la tasa de interés y los términos de pago. Deberás cobrar intereses, ya que los préstamos sin intereses parecen regalos para el IRS. También debes tomar medidas para cobrar la deuda cuando vence.

REQUISITO 2: PRÉSTAMO EN EFECTIVO

Debes haber prestado efectivo para tener una deducción de deuda incobrable no comercial. Mo puede reclamar una deducción por deudas incobrables por manutención infantil ordenada por un tribunal que tu excónyuge no pagó. Tampoco puedes tomar una deducción de deuda incobrable por salarios, alquileres, tarifas e intereses impagos.

REQUISITO 3: LA SUMA TOTAL ES INCOBRABLE

Para demostrar que no hay posibilidad de que la cantidad adeudada sea pagada, tienes que establecer que has tomado medidas razonables para recuperar el dinero. No es necesario ir ante un tribunal menor de reclamos si puedes mostrar que el fallo judicial establecería que la deuda sería incobrable.

Ten en cuenta que puedes tomar la deducción solo en el año en que la deuda es incobrable. Por ejemplo, si prestaste el dinero en 2021 y no lo recuperaste, puedes solicitar la exención este año al presentar tu declaración de impuestos.

Si no deduces una deuda incobrable en tu declaración original para el año en que deja de tener valor, puedes presentar un reclamo de crédito o reembolso debido a la deuda incobrable. Debes presentar dentro de los 7 años a partir de la fecha en que tuviste que presentar tu declaración original para ese año.

Además, no tienes que esperar hasta el plazo de vencimiento de la deuda para determinar que es incobrable. Supongamos que acudes con un notario o un contador público para documentar el préstamo. Estableces un acuerdo en el que cada mes se pagaría una parte de la suma hasta alcanzar el pago total al final del año y ambas partes firman. Sin embargo, tu familiar o amigo no cumple con esa parte del trato y pasan varios meses sin que recibas el pago. Queda claro que la deuda es incobrable, por lo que puedes solicitar la exención aunque no se haya cumplido el plazo de vencimiento.

Puedes declarar la deuda incobrable no comercial como pérdida de capital a corto plazo en la línea 1 de la Parte 1 del Formulario 8949.

Debes ingresar el nombre del deudor y la frase en inglés "bad debt statement attached" (declaración adjunta de deuda incobrable) en la columna (a). El formulario también requiere una explicación separada y detallada, la cual se adjunta a tu declaración. La agencia tributaria requiere una descripción de la deuda, incluida la cantidad y la fecha en la que venció; el nombre del deudor, y toda relación comercial o familiar entre tú y el deudor; los esfuerzos que hiciste para cobrar la deuda, y por qué la deuda es incobrable.

¿Pero cómo lo demuestras? No es necesario demandar a tu familiar o amigo, pero sí puedes pedirle que escriba una carta en la que detalle que no puede pagarte el dinero que debe. También puedes presentar documentos tales como una declaración de bancarrota de tu deudor y otras pruebas en caso de que haya perdido el empleo o esté encarcelado, entre otros casos de inestabilidad financiera.

El IRS advierte que solo puedes deducir la deuda que es incobrable. Por ejemplo, si te deben $5,000 pero el deudor dice que puede pagar $1,500, entonces tu deuda incobrable sería de solo $3,500.

Si bien tener deudas incobrables nunca es una buena situación, al menos el IRS tiene algunas opciones para ayudar a compensar la pérdida. Pero debes prestar atención a los detalles. Para deducir una deuda incobrable, debes haber prestado efectivo. Por ejemplo, no puedes reclamar una deuda incobrable por el dinero que esperaba recibir por reparar el aire acondicionado de tu hermana, incluso si ella prometió pagar. Necesitas pruebas contundentes para demostrar que todas las partes entendieron el pago, y la deuda debe declararse totalmente sin valor.

PÉRDIDA DE CAPITAL A CORTO PLAZO

Las deudas incobrables no comerciales se tratan como pérdidas de capital a corto plazo. Dichas pérdidas se deducen primero de tus ganancias de capital a corto plazo, si las hubiere. Si tus pérdidas netas a corto plazo exceden tus ganancias a corto plazo, tus pérdidas de capital netas a corto plazo se deducen de tus ganancias de capital a largo plazo totales para el año. Si tus pérdidas netas a corto plazo exceden las ganancias a largo plazo, el exceso de pérdida a corto plazo es deducible de hasta $3,000 de tus otros ingresos. Cualquier monto restante puede transferirse y deducirse en años futuros.

Visita la hora informativa del IRS Tema 453, Deducción por deudas incobrables para más detalles. La información está disponible en español.