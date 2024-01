Beneficios EBT de verano: ¿Quién es elegible y cuánto pueden recibir familias de EEUU?

Se espera que casi 21 millones de niños de EEUU y sus territorios reciban beneficios alimentarios este verano a través de un nuevo programa federal permanente, anunció el miércoles el Departamento de Agricultura de EEUU.

Cinco territorios de EEUU, 35 estados y cuatro tribus optaron por el programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano, o EBT de verano, que el gobierno dice que está destinado a complementar los programas existentes durante el verano que han tenido un alcance más limitado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

"Ningún niño de este país debería pasar hambre", dijo el Secretario de Agricultura Tom Vilsack en una entrevista con The Associated Press. "Ciertamente no deberían pasar hambre porque pierden el acceso a comidas escolares nutritivas durante los meses de verano".

En diciembre de 2022, el Congreso hizo permanente el EBT de verano a partir de 2024 después de que el USDA lo probara durante varios años. Los estados que decidieron no optar por este verano tendrán la oportunidad de unirse para el verano de 2025, dijo el USDA.

¿Quién es elegible para el EBT de verano?

Las familias con hijos que son elegibles para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido (es decir, familias que se encuentren en el 185% del umbral federal de pobreza o por debajo de él) podrán acogerse al programa Summer EBT, que cubrirá a cerca del 70% de la población que son elegibles en su primer año.

En un informe de octubre, el USDA señalaba que unos 17 millones de hogares estadounidenses habían tenido problemas para encontrar alimentos suficientes en 2022. Esa cifra es superior a los 13.5 millones de 2021, cuando había más ayuda alimentaria federal de la época de la pandemia.

¿Cuánto pueden recibir las familias de EEUU?

Las familias que son elegibles recibirán $40 al mes por niño durante el verano, es decir, un total de $120 por niño. El dinero se cargará en una tarjeta EBT, que podrá utilizarse en tiendas que también acepten prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP).

El USDA estima que proporcionará un total de $2.5 mil millones en beneficios de comestibles en 2024 a través del programa EBT de verano.

¿Quién optó?

La Nación Cherokee es una de las cuatro tribus que formarán parte del verano inaugural. El Jefe Principal de la Nación Cherokee, Chuck Hoskin Jr., dijo que fue una decisión fácil.

"Creo que estamos viendo muchas presiones en los hogares en términos de alquiler u otros gastos de vivienda, que afectan a los presupuestos familiares muy limitados", dijo, y añadió: "… Esto hace mella en ese problema general al permitir a los padres simplemente salir y comprar más alimentos y algunas opciones saludables que están disponibles".

La Nación Cherokee tiene su sede en Tahlequah, Oklahoma, un estado que optó por no participar en la EBT de verano. Hoskin dijo que espera más solicitudes de ciudadanos no tribales que viven en la reserva.

¿Qué estados no participarán y por qué?

Alabama, Alaska, Florida, Georgia, Iowa, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Vermont y Wyoming decidieron no participar este verano.

Nebraska, Iowa y Oklahoma citaron programas existentes que ya alimentan a los niños durante el verano como razones para no unirse a EBT de verano.

La puesta en marcha de un programa EBT de verano este año "no era factible" en Texas, dijo el portavoz de la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado, Thomas Vázquez, en una declaración a la AP. Dijo que esto se debía a la orientación del USDA a finales de diciembre, "el nivel de esfuerzo necesario" para iniciar un nuevo programa y la necesidad de que la legislatura estatal apruebe el dinero para ello.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, afirmó en un comunicado que no quiere que "ni un solo niño de Oklahoma pase hambre, y seguiré trabajando para conseguirlo, pero los grandes programas federales que se duplican no logran ese objetivo".

"Causan más burocracia para las familias a vadear a través".

¿Qué otros programas federales de alimentación de verano existen?

Los 50 estados ya administran el Programa de Servicio de Alimentos de Verano, que ofrece sitios donde los niños pueden comer gratis. Vilsack dijo que le preocupa que no "proporcione la ayuda para todos los niños, por muy bien intencionado que sea".

"Por mi vida que no veo por qué 50 gobernadores no están haciendo (EBT de verano)", dijo, "pero estamos contentos de que 35 son, estamos contentos de que los territorios están en y estamos contentos de que las tribus siguen trabajando con nosotros."