Todo lo que debes saber sobre las gafas de Metas que usó el atacante de Nueva Orleans

El hombre que arrolló con una camioneta a una multitud en Nueva Orleans el día de Año Nuevo, matando a 14 personas, había explorado previamente el Barrio Francés y grabado un video con sus gafas inteligentes Meta, reveló el FBI durante el fin de semana.

El 31 de octubre, Shamsud-din Jabbar grabó un video con las gafas al recorrer en bicicleta el Barrio Francés y planear el ataque, dijo Lyonel Myrthil, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva Orleans. Jabbar también llevaba puestas las gafas, que son capaces de transmitir en vivo, durante el incidente, pero no las activó.

Un portavoz de Meta, la empresa matriz de Facebook, se negó a comentar.

¿Qué son las gafas Meta?

Las gafas Meta, hechas en colaboración con Ray-Ban, son armazones con una cámara incorporada, altavoces e inteligencia artificial que se pueden controlar con la voz, botones y algunos gestos simples.

Algunas funciones, como escuchar música o interactuar con el asistente de IA de Meta, requieren que el dispositivo esté emparejado con un teléfono o pueda acceder a internet.

El dispositivo no tiene una pantalla incorporada en el lente, a diferencia de algunos intentos anteriores de la industria por desarrollar gafas inteligentes de realidad aumentada. Sin embargo, Meta ha dicho que está trabajando en un par de gafas que ofrecerán a los usuarios una experiencia completamente holográfica.

¿Qué pueden hacer las gafas?

Uno de los principales atractivos de las gafas es la capacidad de capturar imágenes y videos por medio de la cámara incorporada, y luego subir esos archivos a Instagram o Facebook. También se pueden hacer transmisiones en vivo, pero sólo en las plataformas sociales compatibles de Meta.

También se pueden usar las gafas para hacer llamadas de audio y video, enviar mensajes a otras personas o escuchar música.

La cámara permite además que el asistente de IA de Meta tenga acceso a lo que el usuario está viendo, lo que le permite traducir texto a varios idiomas —devolviendo la traducción hablada, o mostrarla en una aplicación del teléfono emparejado— y responder preguntas simples, como buscar el monumento más cercano a la ubicación. Las gafas ofrecen en gran medida una experiencia manos libres, por lo que el portador estará hablando con su dispositivo, y éste le responderá.

¿Qué no pueden hacer las gafas?

Las gafas actualmente no pueden realizar tareas complejas que otros asistentes digitales podrían hacer, como reservar un lugar en un restaurante o dar direcciones paso a paso cuando el usuario se mueve. Y no hay una pantalla en el lente, por lo que no hay un visor para enmarcar fotos o videos.

También cuenta con indicadores visuales incorporados en el sistema que permiten a los transeúntes saber cuándo el portador está grabando video o tomando fotos. Este indicador LED de privacidad permanece encendido cuando se usan las funciones de la cámara. Según Meta, no se puede desactivar esta luz para ser más discreto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.