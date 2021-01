¿Aún no llega tu ayuda por COVID-19? Aquí puedes rastrearla de forma segura y confidencial

Cientos de miles de contribuyentes ya recibieron en sus cuentas bancarias la segunda ronda de cheques de estímulo, pero si eres de aquellos que siguen a la espera, el IRS te ofrece la herramienta en línea Get My Payment para verificar el estatus de la ayuda.

La agencia tributaria actualizó su herramienta de seguimiento para hacer el proceso más fácil, rápido y seguro, según informó en su cuenta de Twitter.

El IRS y el Tesoro de los Estados Unidos efectuarán los pagos hasta el 15 de enero, esto con el fin de no interferir con la temporada de impuestos. Los primeros cheques se realizaron mediante depósito directo desde el 29 de diciembre y los cheques de papel y tarjetas EIP se emitieron desde el 30 de diciembre.

#IRS está emitiendo a una 2da ronda de Pagos de Impacto Económico. Aquellos sin información de depósito directo actualizada en nuestros sistemas recibirán pagos por correo. Vea: https://t.co/OzaITXhngq #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/M5cNUxteys — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) January 2, 2021

A partir del lunes 4 de enero, los contribuyentes pueden realizar un seguimiento de su segundo cheque de estímulo mediante la herramienta gratuita Get My Payment, la cual permite al contribuyente verificar el estado del pago.

La herramienta gratuita puede ayudar a los contribuyentes a monitorear cuánto dinero pueden recibir, su estado de pago y cualquier problema que pueda demorar la ayuda. También puede ver el estado de su primer pago de estímulo, si todavía lo está esperando.

A continuación, te mostramos cómo rastrear el estado de tu depósito directo junto con otra forma de rastrear el cheque en papel enviado por correo postal a su vivienda.

ASÍ ES COMO FUNCIONA LA HERRAMIENTA GET MY PAYMENT

Si usaste la herramienta la primavera pasada, encontrará que la versión actualizada funciona de la misma manera.

1. Visita a la página Get My Payment del IRS y haz clic en el botón azul Get My Payment para verificar el estado de su pago. Ten en cuenta que si intentas acceder a la herramienta durante un período de mucha actividad, es posible que debas esperar antes de que puedas ingresar tu información.

2. En la página siguiente sobre el uso autorizado, haz clic en Aceptar.

3. En la página Get My Payment, ingresa tu número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), tu fecha de nacimiento, tu dirección postal, según las instrucciones de la página. Haz clic en Continuar.

4. En la página siguiente, el portal deberá mostrar el estado de tu pago, si está programado, el método de pago (depósito directo o por correo) y la fecha en el cual será recibido por el contribuyentes, o bien, si el servicio aún no puede determinar su estado.

LO QUE DEBES SABER:

1. El IRS enviará los pagos según un cronograma. Piensa en ello como lotes de pagos que se envían a la vez. Si tu pago ya está programado, la herramienta Get My Payment le mostrará la fecha tentativa en que lo recibirá.

2. El IRS actualiza tu información de seguimiento de estado una vez al día, durante la noche.

Es posible que la herramienta requiera que ingreses tus datos de una manera específica.

Deberías recibir una carta después de que el IRS emita tu pago, con información sobre el monto y forma en la que se giró el dinero.

3. Después de usar el rastreador del IRS, también puedes inscribirte en un servicio gratuito de la oficina de correos que te dice exactamente cuándo llegará tu cheque de estímulo por correo.

¿QUÉ HAGO SI EN EL PROCESO APARECE UN MENSAJE DE ERROR?

Es posible que haya visto mensajes confusos al usar la herramienta. Para ayudar a los contribuyentes a entender dichos mensajes, el IRS creó una sección de preguntas frecuentes para explicarlos a detalles.

En general, los mensajes aparecen cuando la herramienta no puede determinar si el contribuyente cumple los criterios para obtener la ayuda. Otro factor sería que su estado de pago no está disponible o que muchos usuarios están intentando acceder a la herramienta.

Esas son algunas de las razones principales por las que Get My Payment podría no poder rastrear el estado de su pago, aunque el IRS ha dicho que ha mejorado su herramienta para que sea más eficaz y rápida.

¿PUEDO CONFIGURAR EL DEPÓSITO DIRECTO CON LA HERRAMIENTA?

Sí en el caso de los primeros cheques. Mediante la herramienta Get My Payment puede brindarle al IRS su información bancaria para el depósito directo.

#IRS está procesando rápidamente una segunda ronda de pagos de impacto económico. El IRS no lo llamará, enviará por correo electrónico o enviará un mensaje de texto pidiéndole información para realizar estos pagos. Manténgase alerta: https://t.co/dVxLRL45P0 #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/xbe9b7ltn0 — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) December 31, 2020

Sin embargo, de acuerdo con las preguntas frecuentes del IRS para la segunda ronda, la respuesta es no. "Su información de pago no se puede cambiar. Si no recibe un pago y cumple los requisitos para recibir uno, entonces puede reclamarlo en su declaración de impuestos de 2020 como un Crédito de Reembolso de Recuperación", se lee en la sección.

El IRS dijo que, para pagar la segunda ronda, está usando información bancaria que recopiló de su declaración de impuestos de 2019, así como de la herramienta No declarante (ahora cerrada) si la usó antes del 22 de diciembre de 2020 o de una agencia federal que emitió beneficios para usted, como la Administración del Seguro Social.

¿CÓMO PUEDO RASTREAR MI PAGO SI SE HA ENVIADO POR CHEQUE IMPRESO?

En ese caso, el USPS tiene la respuesta. Si tu segundo cheque de estímulo se emitió por papel y fue enviado mediante el correo postal, entonces puedes usar la aplicación gratuita Informed Delivery, la cual puede notificarte cuando el pago esté a punto de llegar a tu buzón. El servicio de seguimiento de correo escanea de forma automática sus cartas y puede avisarte cuando serán entregadas. Aquí encontrará más información sobre cómo configurar y utilizar el servicio de seguimiento de cartas de USPS para controlar su pago.

EL IRS TE ENVIARÁ UNA CARTA CONFIRMANDO QUE SE ENVIÓ TU SEGUNDO PAGO

Como ocurrió con el primer cheque, dentro de los 15 días posteriores al envío del pago, el IRS te hará llegar una carta a su dirección de correo para confirmar la entrega.

La carta contiene información sobre cuándo y cómo se realizó el pago y cómo informar al IRS si no recibiste el cheque. Conserva la carta en caso de que no recibs tu pago completo y necesites reclamar tu dinero más tarde.