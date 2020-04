Error sorprendente: intenta retirar ayuda federal y ATM le muestra saldo millonario

Un bombero voluntario en Indiana tuvo una gran sorpresa cuando intentó retirar dinero de su cuenta después de recibir su primer pago de alivio por coronavirus de parte del gobierno federal.

Charles Calvin, del Departamento de Bomberos de Nueva Chicago, informó el domingo que fue a un Family Express en Hobart para retirar $800 para pagar el alquiler, pero cuando miró su recibo, se sorprendió al descubrir que su cuenta mostraba un saldo de $8.2 millones.

Calvin, de 45 años, tuvo a retirar $200 del cajero automático, y pensó que el saldo era una casualidad. Pero tres retiros más tarde su cuenta todavía mostraba que era un multimillonario.

"Le dije: 'No hay forma en el mundo de que esto pueda estar pasando'", dijo a NBC 5. "Entonces le pregunté a la asistente de la estación de servicio, ella se acercó y le pregunté: '¿Han estado teniendo problemas con su máquina?"

La asistente dijo que no se habían reportado problemas y que la máquina se había usado varias veces durante el día.

"Le mostré el recibo y ella mira el recibo, me mira, mira el recibo", dijo. "Ella dijo: '¿Tienes tanto dinero en tu cuenta?'; le dije: "No, soy pobre. Estoy aquí tratando de sacar dinero para poder pagar el alquiler".

Calvin tomó sus $ 800 y se fue, pero decidió llamar a un amigo que es policía en el área.

"Cuando lo miró, dijo: "¿tienes $8,200,000?" Yo digo: "No, no tengo ese tipo de dinero en mi cuenta". Él dice: "Bueno, no lo toques. Si está allí, no lo toques. Llama a tu banco el lunes por la mañana."

Calvin llamó a su banco el lunes, pero su banco le aseguró que su saldo solo mostraba $13, no $ 8.2 millones.

"Fui al día siguiente e hice lo mismo y puse mi tarjeta y nuevamente me salieron $ 8.2 millones", dijo.

Entonces llamó a su capitán en el departamento de bomberos, quien vino y usó el mismo cajero automático. Solo que esta vez, el cajero automático mostró el saldo correcto para el capitán.

"Estoy como, "Esto es ridículo" y él me mira como, "Oh, estás aguantando", dijo Calvin. "Soy un bombero voluntario que vive de sueldo en sueldo como todos los demás".

Calvin llamó a su banco por segunda vez, solo para enterarse de que sus últimos retiros significaban que tenía un sobregiro de $ 100.

"Dije: "Está bien. Puedo lidiar con eso", dijo. "No puedo pagar una tarifa por sobregiro de $ 8.2 millones".

Según el Northwest Indiana Times, el banco cree que el error fue un problema con el cajero automático.

Finalmente Calvin señaló que si bien, fue agradable sentirse millonario, aunque sea por un corto tiempo, está feliz de haber hecho lo correcto e informarlo.

"Nunca esperarías ver un saldo disponible por $ 8.2 millones a menos que seas Bill Gates o un Rockefeller o algo así", dijo. "Desearía que hubiera $ 8.2 millones en las cuentas de todos".

