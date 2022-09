Recibió seis balazos: revelan la autopsia del joven que pidió ayuda al 911 y terminó muerto por la policía

CLEAR CREEK, Colorado - Las autoridades forenses dieron a conocer los resultados oficiales de la autopsia de un joven de 22 años que murió a manos de la policía del condado Clear Creek después de hacer una llamada al 911 para solicitar asistencia en la carretera.

Como un asesinato por disparos dictaminó el forense la causa de muerte del joven Christian Glass. Fueron seis los impactos de bala que recibió el joven en el torso y las extremidades, según el reporte.

En una grabación se ve cómo los oficiales intentaron negociar con el joven para que se bajara del vehículo, pero no lo lograron y la situación se volvió tensa.

“Le dice que se baje, que no agarre las armas, que nada más baje, y él no está siendo racional con ellos, entonces yo siento que su nivel de estrés estaba demasiado alto y no estaba procesando lo que le estaban preguntando”, dijo el psicoterapeuta Ricardo Bañuelos.

Y es que la muerte de Christian se dio luego de una cadena de hechos que inició, según Bañuelos, por los mismos oficiales.

“Uno de los detonantes en todo esto fue cuando rompen el vidrio del auto y eso agrava la situación’’, dijo el experto.

Un investigador de la oficina del alguacil en California analizó el video y dijo que los oficiales nunca debieron haber intentado entrar al vehículo.

El investigador Obayash indicó que antes de proceder, los oficiales debieron haber tenido en cuenta el estado mental del joven, y como aparentemente no intentó quitarse la vida ni lastimar a alguien más, no era necesario que las autoridades se involucraran.

Durante la misma entrevista, Obayash indicó que para que los oficiales entren a un vehículo sin autorización se necesita una de las siguientes razones:

Tener una orden de la corte

Tener consentimiento del conductor o dueño del carro

Si hay una emergencia con el conductor

Y según el investigador, no existió ninguna de estas tres razones, según lo que se muestra en el video.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

Christian Glass, de 22 años y residente de Colorado, llamó al 911 para solicitar asistencia en la carretera. Pero la situación dio un giro inesperado cuando los agentes llegaron al lugar y se produjo una confrontación entre el joven y la policía, que resultó en la muerte de Glass.

El joven parecía haber estado experimentando una crisis de salud mental en el momento del tiroteo, según el video de la cámara corporal proporcionado por el abogado de la familia de la víctima.

El joven fue baleado por la policía mientras estaba encerrado dentro de su propio vehículo después de una confrontación larga, tensa, confusa y caótica entre él y los agentes de Clear Creek.

La Oficina de Investigaciones de Colorado se encarga de los tiroteos policiales, incluido el caso Glass, pero la familia quiere que los fiscales presenten cargos penales, dijo Siddhartha Rathod, el abogado de los padres del joven.

Christian Glass, de 22 años, fue baleado por la policía el 10 de junio después de que su automóvil se atascó en Silver Plume y llamó al 911 para solicitar asistencia en la carretera.

Después del incidente ocurrido el 10 de junio en el pequeño pueblo montañoso de Silver Plume, al oeste de Denver, la oficina del alguacil del condado Clear Creek emitió un comunicado de prensa diciendo que Glass recibió un disparo después de asumir una postura "agresiva y poco cooperativa", y que trató de apuñalar a un oficial cuando la policía rompió una ventanilla del auto para detenerlo.

“Christian estaba experimentando una crisis y llamó al 911 para pedir ayuda”, dijo Rathod, “y sin embargo, estos oficiales rompieron la ventana de Christian, le dispararon seis veces con cartucho de bolsas de frijoles, conocido en inglés como 'bean bag gun', lo electrocutaron varias veces con dos Taser y luego le dispararon cinco veces”.

Los videos compartidos muestran a Glass negándose a salir de su automóvil mientras le dice a la policía que está “aterrorizado” y les hace formas de corazón con las manos a los oficiales. En un momento, también se le puede ver orando con las manos juntas y diciendo: “Querido Señor, por favor, no dejes que rompan la ventana”.

Cuando los oficiales rompieron la ventana, Glass pareció entrar en pánico y agarró un cuchillo.

Luego, la policía disparó a Glass con rondas de bolsas de frijoles y lo neutralizó con una pistola paralizante antes de que el joven se girara en su asiento y le arrojara un cuchillo a un oficial, mostró el video. Luego, un oficial disparó su arma e impactó a Glass. Las grabaciones luego muestran a Glass apuñalándose a sí mismo antes de morir.

La familia dijo que los videos solo fueron editados para desenfocar el cuerpo. AP ha solicitado que la policía proporcione cualquier video relacionado con el caso.

Rathod dijo que Glass no tenía antecedentes de enfermedad mental y cuando se le preguntó sobre su comportamiento anormal, dijo: "Lamentablemente, nunca lo sabremos".