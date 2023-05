Todavía hay tiempo para reclamar casi $1,500 millones en reembolsos de impuestos: mira cómo

Lo que debes saber El Servicio de Impuestos Internos, (IRS, por sus siglas en inglés), anunció que casi $1,500 millones en reembolsos del año fiscal 2019 no han sido reclamados y los contribuyentes tienen poco tiempo para no perder ese dinero.

Esto debido a que las personas que aún no han presentado su declaración de impuestos de 2019 tienen hasta el 17 de julio para hacerlo, señaló la agencia.

El reembolso medio promedio es de $893, y el IRS ha realizado un cálculo especial estado por estado para mostrar cuántas personas podrían cumplir el requisito para estos reembolsos.

Todavía hay tiempo para reclamar un reembolso para los impuestos del año fiscal 2019, si aún no lo has hecho.

El reembolso medio promedio es de $893 para este año, y el IRS ha realizado un cálculo especial estado por estado para mostrar cuántas personas podrían cumplir el requisito para estos reembolsos.

Esto lo que debes saber para declarar los impuestos para año fiscal 2019:

CÓMO PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE 2019

Las personas deben comenzar temprano para asegurarse de tener suficiente tiempo para presentar antes de la fecha límite del 17 de julio para los reembolsos de 2019. Aquí hay algunas opciones:

Solicitar copias de documentos clave : Los contribuyentes a los que les faltan los Formularios W-2, 1098, 1099 o 5498 para los años 2019, 2020 o 2021 deben solicitar copias a su empleador, banco u otro pagador.

: Los contribuyentes a los que les faltan los Formularios W-2, 1098, 1099 o 5498 para los años 2019, 2020 o 2021 deben solicitar copias a su empleador, banco u otro pagador. Usar Obtener transcripción en línea en IRS.gov. Los contribuyentes que no pueden obtener los formularios faltantes de su empleador u otro pagador pueden solicitar una transcripción gratuita de salarios e ingresos en IRS.gov a través de la herramienta Obtener transcripción en línea. Para muchos contribuyentes esta es la opción más rápida y fácil.

Los contribuyentes que no pueden obtener los formularios faltantes de su empleador u otro pagador pueden solicitar una transcripción gratuita de salarios e ingresos en IRS.gov a través de la herramienta Obtener transcripción en línea. Para muchos contribuyentes esta es la opción más rápida y fácil. O solicitar una transcripción: Otra opción es que las personas presenten el Formulario 4506-T ante el IRS para solicitar una "transcripción de salarios e ingresos". Una transcripción de salarios e ingresos muestra datos de declaraciones de información recibidas por el IRS, como los formularios W-2, 1099, 1098, formulario 5498 e información de contribución de IRA. Los contribuyentes pueden usar la información de la transcripción para presentar su declaración de impuestos. Pero planifique: estas solicitudes por escrito pueden demorar varias semanas; se recomienda a las personas que primero intenten las otras opciones.

"Las declaraciones de impuestos de 2019 vencieron durante la pandemia, y muchas personas pueden haber pasado por alto u olvidado estos reembolsos", dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel. "Queremos que los contribuyentes reclamen estos reembolsos, pero se está acabando el tiempo. Las personas tienen como fecha límite el 17 de julio para presentar sus declaraciones. Recomendamos a los contribuyentes que comiencen pronto para asegurarse de que no se lo pierdan".

Según la ley, los contribuyentes generalmente tienen tres años para presentar y reclamar sus reembolsos de impuestos. Si no presentan la solicitud dentro de los tres años, el dinero pasa a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos.

Pero para las declaraciones de impuestos de 2019, las personas tienen más tiempo de lo habitual para presentar y reclamar sus reembolsos. Por lo general, la fecha límite de presentación normal para reclamar reembolsos antiguos cae alrededor de la fecha límite para presentar los impuestos, que en este caso es el 18 de abril de este año. Pero la ventana de tres años para las declaraciones no presentadas de 2019 se pospuso hasta el 17 de julio de 2023 debido a la emergencia por la pandemia de COVID-19.

El IRS estima que el punto medio de los posibles reembolsos no reclamados para 2019 es de $893. Eso significa que la mitad de los reembolsos son más de $893 y la mitad son menos.

OTROS BENEFICIOS QUE PODRÍAS PERDER SI NO PRESENTAS LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE 2019

Al no presentar una declaración de impuestos, las personas pueden perder más que solo el reembolso de los impuestos retenidos o pagados durante 2019. Muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden calificar para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Para 2019, el crédito valía hasta $6,557. El EITC ayuda a las personas y familias cuyos ingresos están por debajo de ciertos umbrales en 2019. Aquellos que pocrían cumplir los requisitos para el EITC en 2019 tenían ingresos por debajo de:

$50,162 ($55,952 si es casado y presenta una declaración conjunta) para aquellos con tres o más hijos calificados.

$46,703 ($52,493 si es casado y presenta una declaración conjunta) para personas con dos hijos calificados.

$ 41,094 ($ 46,884 si es casado que presenta una declaración conjunta) para aquellos con un hijo calificado.

$15,570 ($21,370 si es casado y presenta una declaración conjunta) para personas sin hijos calificados.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que buscan un reembolso de impuestos de 2019 que sus cheques pueden ser retenidos si no han presentado declaraciones de impuestos para 2020 y 2021. Además, el reembolso se aplicará a cualquier monto que aún se deba al IRS o a una agencia tributaria estatal y puede utilizarse para compensar la manutención infantil no pagada o las deudas federales vencidas, como los préstamos estudiantiles.

Los formularios de impuestos del año actual y anterior (como los formularios 1040 y 1040-SR del año fiscal 2019) y las instrucciones están disponibles en la página de Formularios, Instrucciones y Publicaciones o llamando al número gratuito 800-TAX-FORM (800-829-3676) .

ESTIMACIÓN DE PERSONAS POR ESTADO DEL PAÍS A LAS QUE SE LES PUEDEN ADEUDAR REEMBOLSOS DE IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO DE 2019

Estado Número estimado de personas Reembolso potencial medio Reembolsos potenciales totales *Excluyen créditos Nueva York

81,600

$945

$86,826,200 Nueva Jersey

40,500 $924 $42,035,900 Connecticut

15,400

$934 $16,198,400 Pensilvania 56,000 $924 $4,468,700 Massachusetts

35,700

$966 $38,400,900 California

144,700

$856

$141,780,000 Florida

89,300 $893

$89,530,400 Maryland 31,400 $897

$32,344,500 Texas 135,300 $924

$142,235,200

Para ver otros estados pulsa aquí.