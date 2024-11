¿Te informas a través de influencers? Un 20% de estadounidenses lo hacen; indica estudio

Aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses, y una proporción prácticamente idéntica de republicanos y demócratas, obtienen regularmente sus noticias de influencers digitales, muchos de los cuales están en la plataforma de redes sociales X, según un informe publicado el lunes por el Centro de Investigaciones Pew.

Los hallazgos, extraídos de una encuesta a más de 10,000 adultos en Estados Unidos y un análisis de publicaciones en redes sociales realizadas este verano por influencers, proporcionan una indicación de cómo los estadounidenses consumieron las noticias durante la campaña presidencial que finalmente ganó el presidente electo Donald Trump.

El estudio examinó cuentas gestionadas por personas que publican y hablan regularmente sobre eventos actuales, incluyendo a través de podcasts y boletines informativos, y que tienen más de 100,000 seguidores en Facebook, Instagram, YouTube, X o TikTok. Incluyen personas de todo el espectro político, como el podcaster progresista Brian Tyler Cohen y el podcaster conservador Ben Shapiro, así como personalidades no partidistas como Chris Cillizza, un ex analista de CNN que ahora dirige su propio boletín informativo.

El informe encontró que los influencers de noticias publicaron principalmente sobre política y la elección, seguidos por temas sociales como raza y aborto y eventos internacionales, como la guerra entre Israel y Hamás. La mayoría de ellos, el 63%, son hombres y la mayoría, el 77%, no tienen afiliación ni antecedentes con una organización de medios. Pew dijo que aproximadamente la mitad de los influencers no expresaron una orientación política clara. De los que sí lo hicieron, ligeramente más se identificaron como conservadores que como liberales.

Durante la campaña, ambos partidos y las campañas presidenciales cortejaron a influencers, incluidos creadores que no eran muy políticos, para competir por votantes que cada vez obtienen más sus noticias de fuentes no tradicionales.

Las convenciones nacionales republicanas y demócratas acreditaron a influencers para cubrir sus eventos el pasado verano. La vicepresidenta Kamala Harris se sentó con Alex Cooper para su podcast “Call Her Daddy” y habló de baloncesto en “All the Smoke”. Mientras tanto, Trump estuvo con los chicos en “Bussin’ With the Boys”, “Flagrant” y el popular podcaster Joe Rogan como parte de una serie de apariciones dirigidas a jóvenes votantes masculinos.

“Estos influencers realmente han alcanzado nuevos niveles de atención y prominencia este año en medio de la elección presidencial”, dijo Galen Stocking, científico social en el Centro de Investigaciones Pew, en un comunicado. “Pensamos que era realmente importante observar quién está detrás de algunas de las cuentas más populares, las que no son organizaciones de noticias, sino personas reales”.

Aunque el 85% de los influencers de noticias tienen presencia en X, muchos de ellos también están en otras plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.

Las minorías raciales, los adultos jóvenes y los adultos con ingresos más bajos tenían más probabilidades de obtener sus noticias de influencers, según el informe. La mayoría de las personas encuestadas por Pew dijeron que los influencers de noticias les han ayudado a entender mejor los eventos actuales, mientras que aproximadamente un cuarto dice que lo que escuchan no ha hecho mucha diferencia. Un pequeño porcentaje, el 9%, dice que los influencers los han confundido más.

Los analistas de medios han estado preocupados sobre cómo los influencers, la mayoría de los cuales no tienen que cumplir con estándares editoriales, podrían alimentar la desinformación o incluso ser utilizados por adversarios de Estados Unidos para producir contenido que se ajuste a sus intereses. En las redes sociales, sin embargo, algunos influencers se han posicionado como figuras que presentan puntos de vista que otros ignoran.

Pew, que está realizando el estudio como parte de una iniciativa financiada por la Fundación Knight, dijo que el 70% de los encuestados cree que las noticias que obtienen de los influencers son algo diferentes a lo que escuchan en otros lugares. Aproximadamente un cuarto dijo que era “extremadamente o muy diferente”.

El informe encontró que TikTok es la única de las principales plataformas donde los influencers que se identifican como de derechas no superan en número a los que son más liberales. Pew dijo que los influencers de noticias en la aplicación de videos cortos eran más propensos que los de otros sitios a mostrar apoyo a los derechos LGBTQ+ o identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+. La plataforma también tenía la menor brecha de género para los influencers de noticias.

El corresponsal de AP especializado en medios de comunicación, David Bauder, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

