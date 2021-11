Insólito reencuentro de niña con su osito de peluche perdido por un año

HELENA, Montana - Una niña que perdió un osito de peluche especial que tenía desde que fue adoptada en un orfanato etíope pensó que se había ido para siempre cuando lo olvidó en un sendero en el Parque Nacional Glacier el año pasado.

Sus padres y amigos de la familia todavía tenían un rayo de esperanza. La esperanza ganó.

Gracias a una súplica en las redes sociales, los ojos atentos y el corazón blando de un guardaparque y el cierre de una ruta de senderismo debido a la actividad del oso grizzly el mismo día que un amigo de la familia visitó el parque, el oso de peluche está de vuelta en los brazos de Naomi Pascal, de 6 años de edad, en Jackson, Wyoming.

El regreso del oso, que ha ganado 12,000 me gusta en la página de Facebook del Parque Nacional Glacier, es una hermosa historia que resuena, dijo Ben Pascal, el padre de Naomi y pastor principal de la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole, una popular ciudad de esquí al sur del Parque Nacional Grand Teton de Wyoming.

“Fue solo una historia de esperanza y bondad y de personas que trabajan juntas”, dijo Pascal. “Tocó el corazón de la gente. Les dio esperanza. Les hizo sentir que hay algo bueno en el mundo, y creo que lo hay ".

Teddy fue el primer regalo que Ben y Addie Pascal le enviaron a Naomi antes de que fuera adoptada en 2016. Se llevó a Teddy con ella en viajes familiares a Etiopía, Ruanda, Croacia y Grecia.

EL OSITO DE PELUCHE PERDIDO EN EL PARQUE

Cuando Pascal llevó a sus hijos a Montana en octubre de 2020, Teddy estuvo una vez más con la aventura. Mientras Pascal y un amigo suyo iban de excursión al Parque Nacional Glacier, la amiga de la familia Terri Hayden observaba a los niños. Casi habían regresado a la casa de Hayden en Bigfork esa noche cuando se dieron cuenta de que no tenían a Teddy.

Nevó durante la noche, cerrando las elevaciones más altas del parque durante la temporada e impidiendo que Hayden regresara a buscar a Teddy. Hizo un reporte a los funcionarios del parque, con la esperanza de que alguien pudiera encontrar y entregar el oso.

No pasó mucho tiempo antes de que el guardabosques Tom Mazzarisi, un especialista en osos en Glacier, viera al oso de peluche, empapado y sentado en la nieve derretida cerca de Hidden Lake Trail mientras él y otros dos estaban haciendo un trabajo de fin de temporada.

"Por lo general, los artículos que no valen mucho dinero se desechan", dijo Mazzarisi. No sabía que se había reportado la pérdida del animal de peluche, pero por alguna razón no se atrevió a tirarlo a la basura. Teddy "hibernó" en la cabaña de Mazzarisi en St. Mary y cuando Mazzarisi regresó al trabajo en abril, "inmediatamente lo puso en el tablero de mi camioneta patrulla".

"Era una mascota perfecta" y tema de conversación, dijo Mazzarisi. Teddy tuvo una primavera y un verano muy ajetreados, viendo a los lobos aullar unos a otros y trabajando en "atascos de osos", que son atascos de tráfico causados ​​por osos cerca de la carretera, dijo Mazzarisi.

En junio, Addie Pascal publicó en Facebook un pedido de ayuda para encontrar a Teddy, diciendo: “Él ha estado a su lado durante tantos hitos. ¡Pero hay muchas más aventuras por vivir!".

La gente respondió con buenos deseos y ofertas de osos de reemplazo. Una mujer de Michigan publicó una foto que le tomó a Teddy el día que se perdió, diciendo que era el único oso que vio en el parque.

Mientras tanto, Hayden se sintió mal por la pérdida del oso especial de Naomi. Entonces, cuando ella y algunos miembros de la familia fueron a Glacier a fines de septiembre, ella les contó y se detuvo para verificar los posibles sitios de cosas perdidas y encontradas.

EL REENCUENTRO CON SU OSO DE PELUCHE

"Soy una mujer de fe", dijo Hayden. "Y esa mañana dije: 'Está bien, Señor, si este oso está cerca, por favor pon ese oso en mi camino y déjame volver a casa con ese oso hoy'".

Eso es exactamente lo que sucedió cuando Hayden y su sobrina adulta, una fotógrafa con cáncer, vieron un oso de peluche en la camioneta de un guardabosques después de echaran marcha atrás en un camino que estaba cerrado debido a la actividad de los osos.

Ella tomó una foto y se la envió a Addie Pascal, quien rápidamente confirmó que era Teddy. Desafortunadamente, la camioneta del guardabosques estaba cerrada. Era el día libre de Mazzarisi y otro guardabosques que estaba trabajando en el sendero tenía las llaves. Dejaron una nota en el vehículo y encontraron a otros guardabosques.

"Corrí hacia estos guardabosques y estaba hiperventilando", dijo Hayden. "Y les digo, 'Hay una patrulla en el comienzo del sendero y hay un oso sentado en el tablero'".

Sabían sobre el oso, confirmaron dónde se había encontrado y pronto devolvieron a Teddy a Hayden junto con una insignia de guardaparques y un sombrero de guardabosques.

Hayden le envió el oso a Naomi, quien dijo que estaba muy emocionada cuando recuperó a Teddy. Hayden compró otro oso de peluche para el guardabosques Mazzarisi. La llamó Clover (Trébol), dijo, porque le recuerda a un oso pardo que vio en el Parque Nacional de Yellowstone que se acostaba boca abajo en un manto de tréboles y comía. Clover está hibernando en la cabaña de Mazzarisi en St. Mary. La próxima primavera viajará en su camioneta.