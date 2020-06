Policía renuncia tras decir que tosió sobre conductor para contagiar el coronavirus

Un oficial de la Policía Estatal de Virginia asignado al condado Fairfax renunció luego de que aseguró en un mensaje de texto que tosió intencionalmente sobre un conductor para propagar el coronavirus. Una investigación criminal separada también está en curso.

El agente Jacob P. Gooch fue puesto bajo permiso administrativo a principios de mayo y más tarde renunció, dijo el lunes la policía estatal a nuestra estación hermana NBC Washington.

En un intercambio de mensajes de texto con sus hermanos a mediados de abril, Gooch dijo que emitió una multa a un conductor, que era Menonita, y que tosió sobre él “para que así pudiera propagar Corona en la boda a la que se dirigían (risas)”.

La policía estatal indicó que se están tomando las presuntas acciones de Gooch en serio.

“El Departamento se adhiere a políticas estrictas en lo que respecta la conducta de los empleados y requiere que los empleados asuman sus funciones con un profesionalismo excepcional e integridad, y que traten al público con justicia y respecto todo el tiempo”, dijo la unidad en un comunicado.

Gooch estaba asignado a patrullar la división del estado en el condado Fairfax y había estado trabajado con la fuerza del orden por aproximadamente un año. La Policía indicó que no sabía si el oficial había arrojado positivo por coronavirus.

Las autoridades emprendieron una pesquisa interna sobre las acciones de Gooch luego de que se descubrieran los mensajes durante una investigación de homicidio en Arizona.

El hermano de Gooch, Mark Gooch, se declaró no culpable el mes pasado por el asesinato de Sasha Krause, una profesora de 27 años que desapareció en una comunidad Menonita en Nuevo México, reportó The Associated Press.

Un registró del teléfono celular de Mark Gooch lo vinculó a Krause. Mark Gooch le dijo a los investigadores que él y sus hermanos dejaron atrás una vida difícil y restrictiva como parte de una familia de granjeros Menonitas en Wisconsin. Según otro de sus hermanos, el acusado resentía a la comunidad Menonita por lo que percibía habían sido maltratos.