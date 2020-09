Sigue repuntando el mercado de bienes raíces en EEUU en plena pandemia

Si estás pensando en comprar o vender una propiedad, este momento podría ser muy favorable, aunque parecería increíble por la pandemia del coronavirus.

Expertos en bienes raíces afirman que las tasas de interés está tan bajas, algo que no se ha reportado en años. Históricamente esta tasa de interés no se veía desde el 2012, por lo que las propiedades no permanecen mucho tiempo en el mercado.

"El volumen de transacciones ha subido bastante. Nosotros pensamos que es debido a la tasa de interés que ahorita está muy baja últimamente hemos estado aprobando a personas con una tasa de interés de más o menos un 2.75%," sostuvo Esteban Flores, agente comercial de Effective Real Estate.

Si estás considerando en vender tu propiedad ahora es el momento, según expertos.

"Ahorita puedes vendar las casas a un precio más alto y que les conviene a los dos a los compradores y a los vendedores," afirmo Flores.

La medida de permanecer en casa que estuvo vigente en varias ciudades de todo el país hizo que la lista de requisitos para los compradores cambiara.

Con las tasas de interés en un nivel muy bajo, expertos hacen las siguientes recomendaciones. Para más programación de Telemundo entra en www.telemundo.com/now

Tanto la gente de McAllen como en Brownsville, en Texas, buscan más espacio en vez de buscar casas más pequeñas, quieren algo más grande," dijo Edna Karen Báez, agente de bienes raíces de Effective Real Estate.

Mientras que la vida de las personas ha cambiado debido al coronavirus, el proceso para comprar y vender una propiedad sigue siendo el mismo.

"Les recomendamos hablar con un agente de bienes raíces, ellos te pueden hacer un estudio del mercado, te dicen exactamente cuánto va a valer tu casa y también hasta cuánto puedes calificar para tu casa nueva," aconsejó Flores.