Se estrella avioneta cerca de centro comercial en Filadelfia

Un accidente de avioneta al noreste de Filadelfia fue reportado, según múltiples fuentes.

Se está llevando a cabo una investigación tras los informes sobre la caída de la nave después de despegar del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia.

Ocurrió cerca del Roosevelt Mall poco después de las 6:00 p. m. del viernes.

A Learjet 55 crashed around 6:30 p.m. after departing from Northeast Philadelphia Airport. There were reportedly 6 people on board.



The plane was en route to Springfield-Branson National Airport in Missouri. The @FAANews and @NTSB will…