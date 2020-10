¿Se abrirán o no los puentes internacionales a viajes no esenciales?

El congresista Henry Cuellar junto con oficiales aduanales, líderes de varias ciudades del Valle y con el juez del condado Starr se reunieron en la tarde del martes para hablar sobre la posibilidad de la reapertura de los puentes internacionales.

Y es que la ellos juegan un papel muy importante en esta decisión.

A pesar de que la reapertura de los cruces fronterizos a viajes no esenciales no se dará en estos momentos, el congresista Cuellar dijo que posiblemente la frontera se esté abriendo por fases y afirmó que esta decisión no es solo de Washington sino también de los líderes locales.

Mientras que la decisión final es tomada por el Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades locales tendrán la opción de abrir o no sus puertos de entrada.

“Si una ciudad dice oye yo creo que podemos abrir nuestros puentes se puede empezar a hablar con CBP, si una comunidad dice que aún no están listos, no se comuniquen con CBP y se queda cerrado una semana, 30 días o lo que quieran hacer,” indicó Cuellar.

En conferencia se dio a conocer cómo otros puertos de entrada estarán tomando la temperatura de quienes ingresen a los Estados Unidos, así como también los estarán rociando con spray desinfectante.

“Tengo una cita con ellos esta semana para comenzar a platicar qué va a hacer el plan, las ciudades también tienen que comunicarse porque no queremos perder lo poco o lo mucho que vengan a comprar aquí a nuestro condado,” sostuvo Eloy Vera, juez del condado Starr.

Debido a la pandemia el gobierno federal ha extendido en varias ocasiones el cierre temporal y parcial de las fronteras con México, al momento dicha orden continúa en efecto hasta el 21 de octubre.

Hasta la fecha, los puertos de entrada solo continuarán abiertos para viajes esenciales. Se espera que en las próximas semanas se dé a conocer si estarán abriendo los puentes o si una vez más se estará extendiendo el cierre.