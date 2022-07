Viral: hombre lanza golpes e insultos racistas contra latinos en un bar

OCEANSIDE, California - Un video que muestra a un cliente de un bar en Oceanside, California, lanzando golpes e insultos racistas se ha vuelto viral tras ser publicado en TikTok.

El video ya lleva más de un millón de visitas en esa red social con miles de comentarios de personas indignadas. En las imágenes quedan evidenciadas las obscenidades racistas contra latinos que arrojó el individuo.

Según se aprecia en el visual, el hombre blanco, cuyo rostro fue borrado del reportaje que encabeza esta nota, gritó múltiples obscenidades racistas mientras lanzaba golpes hacia los clientes y trabajadores del restaurante y bar Frankie’s en Oceanside el 1 de julio.

"Esta persona la llegan a sacar del bar y le está gritando a los cantineros, le está gritando a la mesera, a las personas que estaban adentro y cuando él está afuera, yo volteo, yo lo miro, y literalmente mi expresión cuando estoy nerviosa es: 'Oh my God!, ¿qué está pasando?' Y pasa que nos miramos, nuestras miradas cruzaron", narró la mujer que grabó el video.

La clienta que lo filmó, que se identificó como “Brutally Honest” para proteger su identidad, explica que el intercambio involuntario de miradas fue su único "delito", que supuestamente desencadeno aún más la furia del hombre.

"De la nada empezó insultarme sobre mi apariencia, sobre mi peso, sobre la razón que soy latina, insultos hacia la comunidad latina que nadie usa, que no he escuchado en mil años", explicó la comensal.

"Brutally Honest" decidió sacar su celular para grabar y publicar en sus redes sociales, incluyendo TikTok donde fue compartido por celebridades.

"Yo le contesté una sola vez en el video y el (cantinero) se me acercó y me dijo: 'Por favor, por favor, él ya tiene problemas con la policía, por favor no le contestes'. Y le dije, 'Ok'. Todo el mundo tenía miedo (porque) él se fue y regresó tres veces, todos tenían miedo de que se fuera y regresara con él algo que no debía regresar", afirmó.

La policía de Oceanside respondió al incidente y dijo en un comunicado escrito que cuando llegaron sus agentes, el sujeto ya se había ido. Según la agencia, nadie quiso levantar cargos contra el presunto agresor. Sin embargo, el departamento asegura que ha iniciado una investigación criminal sobre el acontecimiento.

El video de la usuaria fue republicado, entre otras celebridades, por el comediante Michael Rapaport en TikTok, haciéndose viral y recibiendo mucho apoyo de gente muy indignada por la situación.

"Esto debería estar solucionado, tiene que haber repercusiones", dijo "Brutally Honest".

TELEMUNDO 20 se comunicó por teléfono con el restaurante Frankie’s, donde respondieron que no tienen comentarios con respecto a este incidente. Se desconoce la identidad del hombre, por lo que no pudo ser localizado.