Dirigió un negocio para traer a chinas a dar a luz en EEUU y ahora enfrenta más de 3 años de cárcel

LOS ÁNGELES - Un hombre de California fue sentenciado el lunes a casi tres años y medio de prisión por dirigir un gran negocio que ayudaba a mujeres chinas embarazadas a viajar a Estados Unidos para dar a luz a bebés que automáticamente tendrían ciudadanía estadounidense.

Las autoridades estadounidenses habían solicitado una pena de más de cinco años de prisión para Michael Wei Yueh Liu, de 59 años, que fue condenado en septiembre por conspiración y lavado de dinero por dirigir una empresa conocida como USA Happy Baby. Phoebe Dong, la esposa separada de Liu, también fue condenada en relación con el plan y se espera que sea sentenciada a principios del próximo año.

Tras recibir una sentencia de 41 meses, las autoridades sacaron a Liu de la sala del tribunal y lo pusieron bajo custodia. Le dio a su abogado su cinturón y una carpeta y sostuvo la mano de Dong brevemente mientras ella sollozaba.

En el tribunal, Liu había pedido clemencia para cuidar de sus padres ancianos y de su hijo de 13 años, todos ellos dependientes de él, mientras una docena de simpatizantes, muchos de ellos de su iglesia, acudieron para brindarle apoyo moral. Liu dijo que su familia ha sufrido profundamente durante casi una década desde una redada en su negocio en 2015.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

"Mi intención siempre fue defender los valores de la integridad y la responsabilidad, por lo que lamento cualquier acción o decisión que nos haya llevado a este momento de juicio", expresó Liu al tribunal durante su audiencia de sentencia. "He hecho todo lo posible por seguir siendo una fuente de estabilidad para mi familia, pero mi encarcelamiento los colocará en una posición más vulnerable", agregó.

"No estoy aquí para desviar la responsabilidad, sino para pedir clemencia", dijo.

El juez de distrito de Estados Unidos, R. Gary Klausner, indicó que los familiares de los acusados ​​son a menudo los que sufren, pero son las acciones del acusado, no las del tribunal, las que causaron el daño. Sin embargo, Klausner señaló que estaba reduciendo la sentencia debido a la situación familiar de Liu.

"Estas son decisiones que usted toma, no las que toma el tribunal", expresó Klausner.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que USA Happy Baby ayudó a varios cientos de mujeres a viajar desde China para dar a luz a bebés ciudadanos entre 2012 y 2015. Las turistas pagaron hasta $40,000 por servicios que incluyeron alquileres de apartamentos durante sus estadías en el sur de California y trabajaron con entidades extranjeras que las asesoraron sobre qué decir durante las entrevistas de visa y al llegar a los aeropuertos estadounidenses, aconsejándoles que usaran ropa holgada para ocultar sus embarazos.

"Por decenas de miles de dólares cada una, el acusado ayudó a sus numerosas clientes a engañar a las autoridades estadounidenses y comprar la ciudadanía estadounidense para sus hijos", escribieron los fiscales federales en documentos judiciales. "Esta conducta delictiva es grave y requiere una sentencia significativa para promover el respeto por la ley y hacer que el acusado rinda cuentas", agregaron.

Los fiscales se negaron a hacer comentarios inmediatamente después de la sentencia.

Kevin Cole, el abogado de Liu, había pedido que su cliente no se enfrentara a más de 26 meses de prisión y solicitó que se le permitiera cumplir su sentencia desde su casa. El lunes, Cole pidió al juez que considerara el papel fundamental de su cliente como cuidador de su padre de 95 años y su madre de 82, llevándolos a las citas médicas, bañándolos y cocinándoles la comida, y su vida honrada al crecer en Taiwán, sirviendo en su ejército y atendiendo a su familia.

"Es una persona que ha llevado una vida honorable. No habría ningún beneficio para él ni para el público si se le impusiera una sentencia de prisión prolongada en este caso", indicó Cole al tribunal.

El caso contra Liu y Dong se remonta a años atrás. Las autoridades federales registraron más de una docena de casas en el sur de California en 2015 en una redada contra los operadores de negocios que atendían a mujeres chinas que buscaban dar a luz a sus bebés en Estados Unidos. Cuatro años después acusaron a la pareja y a más de una docena de personas más, incluida una mujer que se declaró culpable y fue sentenciada a 10 meses de prisión por dirigir una empresa conocida como You Win USA.

Este tipo de empresas llevan mucho tiempo funcionando en California y otros estados y han atendido a personas no solo de China, sino también de Rusia, Nigeria y otros lugares. No es ilegal visitar Estados Unidos durante el embarazo, pero no está permitido mentir a los funcionarios consulares y de inmigración estadounidenses sobre los motivos del viaje que figuran en los documentos oficiales.

El principal atractivo para las viajeras ha sido que Estados Unidos tiene ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que muchos creen que podría ayudar a sus hijos a conseguir una educación universitaria en el país y proporcionar una especie de póliza de seguro para el futuro, especialmente porque las propias turistas pueden solicitar la residencia permanente una vez que su hijo estadounidense cumpla 21 años.

El presidente electo Donald Trump ha prometido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento una vez en el cargo, pero cualquier esfuerzo de ese tipo enfrentaría grandes obstáculos legales.