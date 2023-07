El Servicio Secreto da su reporte tras concluir investigación sobre la cocaína en la Casa Blanca

El misterio de quién llevó la cocaína a la Casa Blanca sigue sin resolverse. La investigación del Servicio Secreto ha concluido sin evidencia forense o de video utilizable que identifique a la persona responsable, dijeron a NBC News tres funcionarios del Servicio Secreto familiarizados con la investigación.

La pequeña bolsa de plástico con una sustancia en polvo, que se encontró en un cubículo de almacenamiento en la Casa Blanca un domingo por la noche a principios de este mes, fue sometida a pruebas avanzadas y examinada en dos laboratorios federales, pero no se detectaron huellas dactilares utilizables o ADN, dijeron los funcionarios.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El Servicio Secreto recibió el miércoles los resultados de las pruebas realizadas por el FBI, "que no desarrollaron huellas dactilares latentes y no había suficiente ADN presente para las comparaciones de investigación", dijo el Servicio Secreto en un comunicado el jueves. También se revisó el video de la cámara de seguridad, pero "no hubo imágenes de video de vigilancia que produjeran pistas de investigación", informó la agencia.

Sin ese tipo de evidencia física, la investigación ha alcanzado un punto sin posibilidad de avance. “La investigación no podrá señalar a una persona de interés entre los cientos de personas que pasaron por el vestíbulo donde se descubrió la cocaína,” admitieron funcionarios del Servicio Secreto.

Una fuente familiarizada con la investigación dijo a NBC News que "la teoría principal es que la sustancia pertenecía a uno de los cientos de visitantes que viajaron por el edificio durante el fin de semana."

Representantes del Servicio Secreto informaron a los miembros de los comités de Supervisión y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en el Capitolio el jueves después de que los legisladores solicitaron respuestas sobre la investigación y los protocolos de seguridad en la Casa Blanca.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Esta inusual violación de la seguridad de la Casa Blanca ocurrió el 2 de julio cuando un oficial uniformado del Servicio Secreto vio una pequeña bolsa de plástico en un cubículo de almacenamiento en la entrada de West Executive Avenue en la planta baja. Esos cubículos de almacenamiento son utilizados por el personal, los contratistas, el personal militar y algunos visitantes para dejar dispositivos electrónicos y artículos personales no permitidos en algunas áreas del Ala Oeste. El vestíbulo está cerca de la Sala de Situación, que actualmente está fuera de servicio por renovaciones. Durante el período de construcción, se está utilizando una sala segura alternativa para reuniones clasificadas.

Antes de que concluyera la investigación, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo a los periodistas: "Las únicas personas que entran y salen de la sala de estar en este período han sido los trabajadores que la están preparando para funcionar."

La entrada está cerca de donde se estacionan algunos vehículos, como la limusina o SUV de la vicepresidenta. Está un piso por debajo de las oficinas principales del Ala Oeste y en el mismo piso que la Sala de Situación y un comedor.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, describió el lugar como "muy transitado," diciendo que "los visitantes del Ala Oeste pasan por esta área en particular". Jean-Pierre informó que se realizaron visitas dirigidas por el personal el viernes, sábado y domingo antes de que se encontrara la droga.

El informe del Congreso sobre el incidente se llevará a cabo a puerta cerrada el jueves por la mañana y se produce en respuesta a una solicitud de la semana pasada del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, quien envió una carta pidiendo a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, una reunión de personal sobre la investigación antes del 14 de julio.

"Este hecho alarmante requiere que el Comité evalúe las prácticas de seguridad de la Casa Blanca y determine qué fallas llevaron a una evacuación del edificio y al hallazgo de la sustancia ilegal", dijo la carta. "La presencia de drogas ilegales en la Casa Blanca es inaceptable y un momento vergonzoso en la historia de la Casa Blanca".

Comer agregó: "este incidente ha planteado preocupaciones adicionales con el Comité con respecto al nivel de seguridad mantenido en la Casa Blanca."

Cuando se descubrió por primera vez la sustancia en polvo desconocida, secciones de la Casa Blanca fueron evacuadas mientras que el Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia fue llamado a la escena y realizó una prueba de campo que identificó la sustancia como cocaína.

Se realizaron pruebas adicionales para revisar la composición química del polvo, informó el comunicado. Más tarde, en el Laboratorio de Criminalística del FBI, la sustancia y la bolsa de plástico fueron sometidas a pruebas avanzadas incluyendo un proceso llamado deposición de metal al vacío (DMV), que es una técnica en la que se aplica una película metálica delgada a la muestra para intentar desarrollar una impresión latente inversa, dijo una fuente del Servicio Secreto familiarizada con la investigación.

En un proceso separado, el Servicio Secreto revisó los registros de entrada y el video que, según los investigadores, cubrieron varios días antes de que se encontrara el artículo. Crearon un índice de varios cientos de personas que podrían haber accedido al área, según la agencia. Pero ese trabajo no podía usarse para concluir quién trajo la droga a la Casa Blanca. Las autoridades dijeron que sin hallazgos forenses utilizables, "la investigación no puede comparar la evidencia con un grupo conocido de individuos."

Los funcionarios de la Casa Blanca señalaron que la familia Biden no estaba en la Casa Blanca cuando se descubrió la cocaína; el presidente y su familia habían partido hacia Camp David para el fin de semana festivo y no regresaron a la Casa Blanca hasta el martes 4 de julio, después de que se descubrió la cocaína. En una conferencia de prensa, Jean-Pierre dijo: "El presidente cree que es increíblemente importante resolver este asunto."

Pero la búsqueda de respuestas ha terminado sin encontrar a un sospechoso.

En una revisión de los últimos años, el Servicio Secreto encontró dos incidentes en los que los oficiales uniformados detectaron una pequeña cantidad de marihuana y se presentó un informe, dijeron funcionarios del Servicio Secreto. No se presentaron cargos porque las cantidades eran legales bajo la ley de Washington, D.C. en ese momento. Los individuos fueron notificados de que no podían llevar la marihuana a la Casa Blanca, dijeron los funcionarios.