Sospechoso transmitió el tiroteo de Buffalo en vivo; ¿Se eliminó el video?

NUEVA YORK — Las plataformas sociales han aprendido a eliminar videos violentos de tiroteos extremistas con mayor rapidez en los últimos años. Simplemente no está claro que se estén moviendo lo suficientemente rápido.

La policía dice que cuando un sospechoso armado blanco mató a 10 personas e hirió a otras tres, la mayoría de ellas negras, en un tiroteo “extremista violento por motivos raciales” en Buffalo el sábado, transmitió el ataque en vivo a la plataforma de juegos Twitch, propiedad de Amazon. No se quedó allí mucho tiempo; un portavoz de Twitch dijo que eliminó el video en menos de dos minutos.

Eso es considerablemente más rápido que los 17 minutos que Facebook necesitó para eliminar un video similar transmitido por un supremacista blanco que se describe a sí mismo y que mató a 51 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda en 2019. No siempre han desaparecido rápidamente.

En abril, Twitter promulgó una nueva política sobre “perpetradores de ataques violentos” para eliminar las cuentas mantenidas por “perpetradores individuales de ataques terroristas, extremistas violentos o violentos masivos”, junto con tuits y otro material producido por los perpetradores de tales ataques. Sin embargo, el domingo todavía circulaban fragmentos del video en la plataforma.

Un clip que pretendía mostrar una vista en primera persona del hombre armado moviéndose a través de un supermercado disparando a la gente se publicó en Twitter a las 8:12 a.m. hora del Pacífico y aún se podía ver más de cuatro horas después.

Twitter dijo el domingo que estaba trabajando para eliminar material relacionado con el tiroteo que viola sus reglas. Pero la compañía agregó que cuando las personas comparten medios para condenarlo o brindar contexto, compartir videos y otro material del tirador puede no ser una violación de las reglas. En estos casos, Twitter dijo que cubre imágenes o videos con una cubierta de "material sensible" en la que los usuarios deben hacer clic para verlos.

Pero más tarde el domingo, Twitter cambió de rumbo sobre cómo estaba tratando el material relacionado con el tiroteo. En una declaración enviada por correo electrónico posterior, la compañía dijo que está "eliminando videos y medios relacionados con el incidente" y que "puede eliminar" los tuits que difunden los escritos del tirador. Anteriormente, la declaración de la compañía decía que "podría" eliminar el material producido por los perpetradores.

“Creemos que las opiniones de odio y discriminatorias promovidas en el contenido producido por los perpetradores son dañinas para la sociedad y que su difusión debe limitarse para evitar que los perpetradores publiquen su mensaje”, dijo Twitter en un comunicado.

En una conferencia de prensa posterior al ataque, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que las empresas de redes sociales deben estar más atentas a la hora de monitorear lo que sucede en sus plataformas y consideró inexcusable que la transmisión en vivo no se eliminó “en un segundo”.

“Los directores ejecutivos de esas empresas deben rendir cuentas y asegurarnos a todos que están tomando todas las medidas humanamente posibles para poder monitorear esta información”, dijo Hochul el domingo en “This Week” de ABC. “Cómo estas ideas depravadas están fermentando en las redes sociales: ahora se está propagando como un virus”.

Hochul dijo que responsabiliza a las empresas por "fomentar" puntos de vista racistas. “La gente está compartiendo estas ideas. Están compartiendo videos de otros ataques. Y todos son imitadores. Todos quieren ser la próxima gran esperanza blanca que inspirará el próximo ataque”, dijo en el programa “Meet the Press” de NBC.

Un oficial de la ley dijo a The Associated Press que los investigadores también estaban investigando una diatriba que el hombre armado publicó en línea, que pretende describir las creencias racistas, antiinmigrantes y antisemitas del atacante, incluido el deseo de expulsar a todas las personas que no son de ascendencia europea de Estados Unidos.

La policía dijo que el presunto pistolero, identificado como Payton Gendron, de Conklin, Nueva York, disparó a 11 víctimas negras y dos blancas en un supermercado de Buffalo, haciéndose eco de un ataque mortal en una sinagoga alemana que también se transmitió en Twitch en octubre de 2019.

Twitch es popular entre los jugadores de videojuegos y ha jugado un papel clave en impulsar la difusión de los deportes electrónicos. Un portavoz de la empresa dijo que la empresa tiene una "política de tolerancia cero" contra la violencia. Hasta el momento, la compañía no ha revelado detalles sobre la página del usuario o la transmisión en vivo, incluida la cantidad de personas que la estaban viendo. El portavoz dijo que la compañía desconectó la cuenta y está monitoreando a cualquier otra persona que pueda retransmitir el video.

En Europa, un alto funcionario de la Unión Europea a cargo de la supervisión de asuntos digitales para el bloque de 27 naciones dijo el domingo que la transmisión en vivo en Twitch mostró la necesidad de que los administradores continúen trabajando con las plataformas en línea para que cualquier transmisión futura de asesinatos pueda cerrarse rápidamente.

Pero Margrethe Vestager, quien es vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, también dijo que sería un gran desafío acabar con tales transmisiones por completo.

“Es realmente difícil asegurarse de que sea completamente resistente al agua, asegurarse de que esto nunca suceda y que las personas cerrarán en el momento en que comiencen algo así. Porque hay muchas transmisiones en vivo que, por supuesto, son 100% legítimas”, dijo en una entrevista con The Associated Press.

“Las plataformas han hecho mucho para llegar a la raíz de esto. Todavía no están allí”, agregó. “Pero ellos siguen trabajando y nosotros seguiremos trabajando”.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, dijo el domingo que rápidamente designó el tiroteo como un “ataque terrorista” el sábado, lo que desencadenó un proceso interno que identifica la cuenta del sospechoso, así como copias de sus escritos y cualquier copia o enlace a video de su ataque.

La compañía dijo que eliminó el video del tiroteo de la plataforma y agregó que las instancias en las que aún se comparte son a través de enlaces a sitios de transmisión. Estos enlaces, a su vez, están bloqueados y "bloqueados" por la empresa, lo que significa que no se pueden volver a cargar.

Pero los nuevos enlaces creados a medida que las personas suben copias a sitios externos tendrían que bloquearse individualmente en un juego del gato y el ratón, a menos que la empresa decida bloquear todo un sitio de transmisión desde su plataforma, lo cual es poco probable.

Jared Holt, miembro residente del Laboratorio de Investigación Forense Digital de Atlantic Council, dijo que la moderación de contenido en vivo sigue siendo un gran desafío para las empresas. Señaló que el tiempo de respuesta de Twitch fue bueno y que la empresa fue inteligente al observar su plataforma en busca de posibles recargas.

"Le convendría a otras plataformas de alojamiento de videos conocer también este contenido en la medida en que pueda haber sido grabado; también puede volver a publicarse en sus propios productos", dijo Holt.