Tiroteo y persecución desatan el pánico en una escuela secundaria

LOS ÁNGELES, California - Estudiantes y familias aterrorizados fueron llevados al auditorio de una escuela secundaria justo después de un partido de fútbol americano el jueves por la noche cuando la policía abrió fuego contra el conductor de una SUV que supuestamente intentó atropellar a un oficial.

La terrible experiencia se debió a un incidente en el estacionamiento delantero de la Preparatoria Legacy en South Gate en el que, según la policía, un conductor de una camioneta intentó atropellar a un oficial, lo que provocó que un oficial del Departamento de Policía de South Gate o un oficial de policía escolar abrieran fuego posteriormente.

Nadie resultó herido por los disparos, pero el conductor del todoterreno chocó contra otro automóvil y logró darse a la fuga. En el otro vehículo viajaban dos personas, una de las cuales tuvo que ser trasladada a un hospital, dijo la policía.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 9:45 p.m., poco después de un partido de fútbol en la escuela. Los estudiantes, presas del pánico, y sus familias fueron llevados rápidamente al auditorio de la escuela y se les indicó que se refugiaran en el lugar.

María Ángel dijo que su hijo, Jordan, que está en el equipo de fútbol, la llamó lleno de miedo. “Fue aterrador porque entró en pánico y pensó que yo estaba en el estacionamiento esperándolo después del juego”, dijo.

Jordan dijo que la gente corría por los pasillos, se agachaba y lloraba. Algunos otros estudiantes, como él, estaban preocupados y se preguntaban si sus padres estaban afuera esperando para recogerlos cuando se escucharon los disparos.

Finalmente, alrededor de las 11:30 p.m., la gente pudo salir del auditorio. Sin embargo, el conductor del vehículo seguía prófugo hasta el jueves por la noche.

