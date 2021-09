Southwest agregará más vuelos en el aeropuerto Valley International

HARLINGEN, Texas - La aerolínea Southwest recientemente anunció que está planificando agregar más vuelos saliendo del aeropuerto Valley International en Harlingen (HRL). Estos cambios entrarán en efecto el 10 de marzo de 2022.

Con estos cambios, pronto habrá dos vuelos diarios (excepto los sábados) entre el aeropuerto internacional Austin-Bergstrom en Austin (AUS) y Harlingen con la oportunidad de que pasajeros viajen de ida y de regreso el mismo día.

Los horarios de vuelo serán los siguientes:

AUSTIN - HARLINGEN

9:15 a.m. - 10:20 a.m.

4:00 p.m. - 5:05 p.m.

HARLINGEN - AUSTIN

10:55 a.m. - 12:00 p.m.

5:40 p.m. - 6:45 p.m.

Además, Southwest operará vuelos diarios entre el aeropuerto Dallas/Love Field en Dallas (DAL) y Harlingen. Los horarios de vuelo serán los siguientes:

DALLAS - HARLINGEN

9:45 a.m. - 11:15 a.m.

HARLINGEN - DALLAS

11:50 a.m. - 1:20 p.m.

Y también la aerolínea planifica operar cuatro vuelos diarios entre el aeropuerto de William P. Hobby en Houston (HOU) y Harlingen, con excepción de los sábados que solamente operará tres vuelos.

HOUSTON - HARLINGEN

8:25 a.m. - 9:30 a.m.

1:15 p.m. - 2:20 p.m.

6:45 p.m. - 7:45 p.m.

10:45 p.m. - 11:45 p.m.

HARLINGEN - HOUSTON

6:15 a.m. - 7:15 a.m.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

2:55 p.m. - 4:05 p.m.

8:15 p.m. - 9:15 p.m.