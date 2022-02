Tesla enfrenta nueva investigación por “frenada fantasma” y afecta a 416,000 autos

DETROIT (AP) — El regulador de seguridad del automóvil de Estados Unidos lanzó una nueva investigación sobre Tesla, esta vez por las quejas de que sus autos pueden pararse en la carretera sin un motivo aparente.

El gobierno informó que, en los últimos nueve meses, registró 354 quejas de propietarios acerca de la “frenada fantasma” en los modelos 3 e Y de Tesla. La pesquisa cubre un estimado de 416,000 autos fabricados en 2021 y 2022. No se reportaron accidentes ni daños personales.

Los vehículos están equipados con funciones de asistencia al conductor parcialmente automatizadas, como el control de velocidad de crucero adaptativo y el “Autopilot”, que les permite frenar y dirigir el volante de forma automática dentro del carril.

De acuerdo con los documentos publicados el jueves por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​, los autos pueden frenar inesperadamente mientras circulan a velocidades permitidas en autopistas.

“Las denuncias reportan que la rápida desaceleración puede producirse sin previo aviso, y a menudo repetidamente durante un mismo trayecto”, apuntó la agencia.

Muchos de los propietarios afirman tener miedo de recibir un golpe de otro auto por detrás en una autovía.

La investigación es una más dentro de los esfuerzos de la agencia, incluyendo otras acerca del Autopilot y del software de conducción automática. A pesar de sus nombres, ninguna de estas características puede manejar el vehículo sin la supervisión de una persona.

Es la cuarta investigación formal del fabricante de automóviles de Texas en los últimos tres años, y la NHTSA está supervisando 15 retiros de Tesla desde enero de 2021. Además, la agencia ha enviado investigadores a al menos 33 accidentes que involucran a Teslas que usan sistemas de asistencia al conductor desde 2016 en que 11 personas murieron.

En una de los reportes, el propietario de un Tesla de Austin, Texas, informó que un Model Y en piloto automático frenó repetidamente sin motivo en carreteras y autopistas de dos carriles.

“El frenado fantasma varía desde una respuesta menor del acelerador para disminuir la velocidad hasta un frenado de emergencia total que reduce drásticamente la velocidad a un ritmo rápido, lo que resulta en condiciones de manejo inseguras para los ocupantes de mi vehículo, así como para aquellos que podrían estar siguiéndome”, escribió el propietario en una denuncia presentada el 2 de febrero. Las personas que presentan denuncias no están identificadas en la base de datos pública de la NHTSA.

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha estado luchando con las agencias gubernamentales de Estados Unidos y California durante años, enfrentándose a la NHTSA y, sobre todo, a la Comisión de Bolsa y Valores.

El jueves temprano, los abogados de Musk enviaron una carta a un juez federal en Manhattan acusando a la SEC de acosarlo con investigaciones y citaciones por sus publicaciones en Twitter. En 2018, Musk y Tesla acordaron pagar $20 millones en multas civiles por los tuits de Musk sobre tener el dinero para privatizar la empresa a $420 por acción. La financiación estaba lejos de estar asegurada y la empresa sigue siendo de cotización pública. El acuerdo especificó cambios de administración, incluida la destitución de Musk como presidente de la junta directiva, así como la aprobación previa de los tweets de Musk.

La carta del abogado Alex Spiro acusa a la SEC de tratar de "amordazar" a Musk, en gran parte porque es un crítico abierto del gobierno. “Los esfuerzos descomunales de la SEC parecen calculados para congelar su ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda en lugar de hacer cumplir las leyes generalmente aplicables de manera imparcial”, dice la carta.

Shapiro cuestiona por qué la SEC no ha distribuido los $40 millones en multas a los accionistas de Tesla más de tres años después del acuerdo. La SEC se negó a comentar el jueves.

La semana pasada, la NHTSA hizo que Tesla retirara del mercado casi 579,000 vehículos en los Estados Unidos porque una función "Boombox" puede reproducir sonidos en un altavoz externo y obstruir las advertencias audibles para los peatones de un vehículo que se aproxima. Cuando se le preguntó en Twitter al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, por qué la compañía aceptó el retiro, respondió: “La policía divertida nos obligó a hacerlo (suspiro)”.

Michael Brooks, director ejecutivo interino del Center for Auto Safety, una organización sin fines de lucro, dijo que es alentador ver las acciones de cumplimiento de la NHTSA “después de años de cambiar de dirección” con Tesla. Pero dijo que la compañía sigue lanzando software en las carreteras de EE. UU. que no se prueban para garantizar que sean seguros. “Un enfoque de investigación fragmentario para cada problema que surge no aborda el problema más amplio de la cultura de seguridad de Tesla: la voluntad continua de la compañía de probar su tecnología en versión beta en el público estadounidense mientras tergiversa las capacidades de sus vehículos”, escribió Brooks en un correo electrónico.

The Washington Post informó sobre un aumento en las quejas de frenos fantasmas de los propietarios de Tesla el 2 de febrero. Otros retiros recientes de Tesla fueron para vehículos equipados con "autoconducción total" que fueron programados para ejecutar señales de alto a baja velocidad, sistemas de calefacción que no despejan los parabrisas lo suficientemente rápido, campanillas de cinturones de seguridad que no suenan para advertir a los conductores que están abrochados, y arreglar una función que permite reproducir películas en pantallas táctiles mientras se conducen los automóviles. Esos problemas se solucionarían con actualizaciones de software en línea.

En agosto, la NHTSA anunció una investigación de Teslas en piloto automático que no se detuvieron para los vehículos de emergencia estacionados en las carreteras. Esa investigación cubre una docena de accidentes que dejaron a una persona muerta e hirieron a otras 17.

La investigación del jueves se produce después de que Tesla retirara del mercado casi 12,000 vehículos en octubre por un problema similar de frenado fantasma. La compañía envió una actualización de software en línea para solucionar un problema técnico con su software más sofisticado de "conducción autónoma total".

Tesla realizó una actualización de software a finales de septiembre con la intención de mejorar la detección de las luces de los vehículos de emergencia en condiciones de poca luz.

Los conductores seleccionados de Tesla han estado probando la versión beta del software "Full Self-Driving" en la vía pública. NHTSA también solicitó a la compañía información sobre las pruebas, incluido el requisito de Tesla de que los probadores no divulguen información.

