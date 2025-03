FBI lanza advertencia a conductores de Tesla; hallan dispositivos en concesionario de Texas

El FBI emitió una alerta pública para que los estadounidenses se mantengan vigilantes en medio de un creciente número de informes de ataques a automóviles Tesla y estaciones de carga.

La advertencia se produce tras el hallazgo de dispositivos "incendiarios" el lunes por la mañana fuera de una sala de exposición en Austin, Texas, después de otro fin de semana de protestas contra el CEO Elon Musk.

Según KXAN-TV, la afiliada de NBC en la capital del estado, la policía de Austin fue llamada a la sala de exposición cuando se encontraron los dispositivos poco después de las 8 a.m. El escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Austin retiró los dispositivos sin incidentes y no se reportaron heridos.

Durante los dos últimos fines de semana, unos 100 manifestantes se reunieron frente a la sala de exposiciones de Austin para expresar su descontento con Musk y el presidente Donald Trump. Musk es asesor principal del presidente y está trabajando con el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) para recortar el gasto federal y agilizar las operaciones gubernamentales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Aunque no han escaseado las reacciones en contra del enfoque de la misión de DOGE, KXAN informó de que las protestas en Austin no fueron violentas y no se produjeron detenciones.

La semana pasada, el FBI emitió una advertencia nacional instando a la vigilancia tras los actos de vandalismo, incendios provocados y disparos dirigidos contra vehículos Tesla, concesionarios y estaciones de carga en más de nueve estados, según la agencia. Los ataques van dirigidos contra quienes los autores consideran racistas, fascistas u opositores políticos, según el anuncio de servicio público del FBI publicado el 21 de marzo.

En la concurrida estación de supercargadores de Tesla en Fuel City, en Dallas, algunos propietarios cuentan a NBC 5 que han experimentado algunas reacciones negativas por haber elegido un vehículo eléctrico.

Pearl Botello es una conductora de viajes compartidos y dice que algunos pasajeros se apresuran a protestar en cuanto se suben al vehículo.

"Han sido comentarios pasivo-agresivos hacia la compañía Tesla, las acciones y Elon Musk. Es sobre todo que no soy un fan de Elon Musk. Usted sabe que la gente tiene pensamientos fuertes sobre las entidades. Es sólo lo que es. La gente tiene que mirar más allá y entender que la vida es mucho más que política", dice Botello.

Otro propietario dice que prefiere cargar su Tesla en casa y no en público, dados los recientes incidentes registrados en todo el país.

Botello agradece que no le haya pasado nada a su coche y espera que prevalezca la cabeza fría.

"Me encanta este auto, ¡es el auto más chulo del mundo! Es muy rápido. Es como conducir una computadora", dice. "Desquitarse con los demás no es el camino. Si de verdad te interesa hacer un cambio, hazte voluntario o trabaja en política y con cualquier afiliación política con la que te identifiques, pero no la pagues con los demás."

Otra propietaria compartió dos pegatinas para el parachoques que compró en Internet con la esperanza de evitar que su Tesla fuera objeto de actos vandálicos.

Las pegatinas decían: "Lo compré antes de que Elon se volviera loco". Y: 'Comprado antes del giro argumental'.

En el norte de Texas, NBC 5 se puso en contacto con varios departamentos de policía para ver si habían recibido algún informe de vandalismo. Aunque todavía estamos esperando respuesta del Departamento de Policía de Dallas, la policía de Fort Worth y Arlington dijeron que no habían recibido ningún informe de vandalismo de los propietarios de Tesla similar a lo que se ha informado en otras partes del país donde los coches habían sido rayados o dañados de otra manera.

A principios de este mes, una estación de carga de Tesla en Boston fue incendiada, y la semana pasada, The Associated Press informó de que un hombre de Oregón fue detenido después de ser acusado de lanzar cócteles molotov en una sala de exposición en Salem. En Las Vegas se registró un ataque similar.

El sábado en Florida, un hombre fue detenido y acusado de agresión por conducir su auto hacia una multitud de personas que protestaban frente a una sala de exposición de Tesla en Florida.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha calificado los ataques a la propiedad de Tesla de "nada menos que terrorismo doméstico". El FBI y el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), las dos agencias federales que investigan los ataques, dijeron a NBC News que no encontraron pruebas de ninguna coordinación en torno a los ataques, pero emitieron su advertencia de estar alerta ante cualquier actividad sospechosa cerca y alrededor de las salas de exposición de Tesla.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Frank Heinz para NBCDFW.