Fiscal: joven de 17 años entró a casa y mató a tres personas, incluida su novia

Un adolescente de 17 años enfrenta varios cargos de asesinato luego de que presuntamente entrara a una casa en el suburbio de Bolingbrook y disparara mortalmente a tres personas, incluida su novia.

Según el Departamento de Policía de Bolingbrook, el joven enfrenta nueve cargos de asesinato en primer grado, junto con un cargo de cada uno de los siguientes: intento de asesinato en primer grado, allanamiento de morada, agresión agravada con un arma de fuego y uso ilegal agravado de un arma.

El lunes, un juez del condado Will le fijó una fianza de $20 millones.

Según las autoridades, Montgomery comparecerá ante el tribunal el martes por la mañana y será acusado como adulto.

Esto es lo que sabemos en este momento:

La llamada inicial a la policía de Bolingbrook

Aproximadamente a las 8:15 p.m. del domingo, los oficiales de policía de Bolingbrook fueron enviados a la cuadra 100 de Lee Lane tras recibir un informe de una invasión doméstica, dijo un comunicado del departamento.

Al llegar, los oficiales descubrieron que cuatro personas, un hombre de 40 años, una mujer de 34 años, una menor de 17 años y una niña de 9 años, habían sufrido heridas de bala, continúa el comunicado. .

Según las autoridades, el hombre y los dos menores fueron declarados muertos a causa de sus heridas. La mujer de 34 años permanece en condición estable.

Después del tiroteo, la policía "identificó rápidamente" al sospechoso, dice el comunicado, quien fue encontrado cerca de su residencia alrededor de las 10 p.m. y puesto bajo custodia.

Qué se sabe de las víctimas de Bolingbrook

Según las autoridades, las víctimas fallecidas han sido identificadas como Cartez Daniels, de 40 años, Samiya Shelton-Tillman, de 17 años, y Sanai Daniels, de 9 años.

La cuarta víctima, Tania Stewart, de 34 años, permanece hospitalizada en condición estable hasta el martes por la mañana, dijeron las autoridades.

Un menor de 14 años y un niño de 3 también estaban en la casa en el momento del incidente, pero no resultaron heridos, agregó la policía.

Según la policía, el sospechoso estaba en una relación de noviazgo con la víctima de 17 años.

Vecino: "Sabía que esto iba a pasar"

Un vecino, que solo quiere ser identificado como Tom, le dijo a NBC 5 que vive al lado del lugar donde ocurrió el tiroteo y que estaba cerca cuando sonaron los disparos.

“Estaba en el garaje de allí y escuché '¡Pop! ¡Pop! ¡Pop!', y hubo un sonido de boom y eso fue un par de estallidos y pensé que eran fuegos artificiales", dijo Tom.

“Sabía que esto iba a suceder en realidad”, agregó. “Tenía un presentimiento. Simplemente siempre me pareció sombrío, algo inestable. Realmente no me gustaba su situación, así que no hablé mucho con ellos".

Otra vecina compartió un relato aterrador de la noche, diciendo que su hijo estaba jugando un videojuego en línea con un niño que estaba en la casa en el momento del tiroteo.

“Escuchó salir disparos y luego ya no escuchó a su amigo”, dijo la vecina, quien no quiso revelar su identidad.

Qué sigue

Según la Oficina del Fiscal del Estado del Condado Will, el sospechoso, de 17 años, enfrenta nueve cargos de asesinato en primer grado, junto con un cargo de cada uno de los siguientes: intento de asesinato en primer grado, allanamiento de morada, agresión agravada con un arma de fuego y uso ilegal agravado. de un arma

La fianza se fijó en $ 20 millones, con 10% requerido para la liberación.

El sospechoso comparecerá ante el tribunal el martes por la mañana y será acusado como adulto, confirmaron las autoridades.