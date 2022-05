“Anoche abracé a mis hijos más fuerte”; escuelas en EEUU que aumentaron la seguridad tras tiroteo en Texas

TEXAS - En Connecticut, donde el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012 dejó 20 alumnos de primer grado y seis educadores muertos, la policía estatal dijo que enviaría soldados adicionales a las escuelas este miércoles, aunque no se recibieron amenazas específicas.

“Este asalto a los más inocentes de nuestros ciudadanos es profundamente perturbador y desgarrador”, dijo el coronel de la policía estatal de Connecticut, Stavros Mellekas, en un comunicado. “En este momento, nuestro enfoque será proteger a todas las poblaciones escolares aquí en nuestro estado”.

Escuelas en Washington, D.C., Atlanta, Virginia, Maryland y Florida también se encontraban entre las que aumentaron la seguridad y ofrecieron asesoramiento.

“Anoche, abracé a mis dos hijos un poco más fuerte”, dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker, en un comunicado. “Esta mañana, les di un beso extra antes de enviarlos a la escuela. ... ¿Cuántos más deben morir en nuestras escuelas, en nuestros supermercados y en nuestras calles antes de que el Congreso actúe para abordar esta carnicería?”.

LA NRA SOSTENDRÁ SU CONVENCIÓN A PESAR DE LA MASACRE EN TEXAS

La Asociación Nacional del Rifle sostendrá su convención en Houston tal como estaba planeado, anunció el alcalde de Houston, a pesar del descontento causado por la masacre en una escuela en Uvalde, Texas.

El alcalde, Sylvester Turner, afirmó que el evento tiene que realizarse porque la municipalidad no puede cancelar el contrato con la NRA.

Sin embargo, cuestionó el hecho de que políticos republicanos hablarán en el foro de esa agrupación partidaria de la tenencia de armas, luego de la matanza ocurrida en Uvalde.

Entre los políticos republicanos que aparecen como ponentes en el evento, que empieza este viernes, están el gobernador de Texas Greg Abbott y el senador Ted Cruz.

“Así que, no se trata de si cancelamos o no la convención”, dijo Turner, “se trata de funcionarios electos a los más altos niveles de nuestro estado que van allá y hablarán y apoyarán esas políticas, y eso está mal. Y uno no puede estar pidiendo plegarias y enviando condolencias un día y al día siguiente hablar a favor de la tenencia de armas. Eso está mal”.