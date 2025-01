Trump sugiere usar fuerza militar para adquirir el Canal de Panamá y Groenlandia

El presidente electo Donald Trump sugirió este martes que consideraría el uso de la fuerza militar para obtener el control del Canal de Panamá y Groenlandia, y la "fuerza económica" para adquirir Canadá.

Durante una conferencia de prensa informal en su resort Mar-a-Lago en Florida, un periodista le preguntó a Trump si podía asegurarle al público que no usaría la coerción militar contra Panamá o Groenlandia, un objetivo que ha estado planteando en las últimas semanas. "No, no puedo asegurarles nada sobre ninguno de esos dos, pero puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica", dijo Trump. Dijo más tarde que no usaría la fuerza militar contra Canadá, solo la "fuerza económica".

“Sería algo realmente especial”, dijo Trump sobre la toma de control de Canadá por parte de Estados Unidos.

“Si eliminamos esa línea trazada artificialmente, y observamos cómo se ve. Y también sería mucho mejor para la seguridad nacional”, dijo Trump. “Son geniales, pero estamos gastando cientos de miles de millones aquí para protegerlo. Estamos gastando cientos de miles de millones al año para cuidar de Canadá. Perdemos en déficits comerciales”.

Últimamente ha bromeado diciendo que debería convertirse en el estado número 51 y el martes dijo que había bromeado con el legendario jugador de hockey profesional del país, Wayne Gretsky, sobre convertirse en “gobernador”. El mandato de diez años del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, llegó a un final abrupto el lunes en medio de luchas internas en el partido por su manejo de Trump y la promesa de aranceles del 25% que Trump ha prometido promulgar.

Desde que ganó las elecciones presidenciales de 2024, Trump ha promocionado un interés estratégico para Estados Unidos en comprar Groenlandia, una isla del Ártico que forma parte del territorio danés, y reiteró su deseo de adquirir la isla el mes pasado. No es una idea nueva para Trump: la táctica de comprar Groenlandia fue objeto de burlas cuando surgió durante su primer mandato en el cargo. Su hijo mayor, Donald Trump Jr., estuvo el martes en el lugar filmando un documental acompañado por al menos dos funcionarios entrantes de la Casa Blanca.

“Bueno, necesitamos mayores propósitos de seguridad nacional, me lo han dicho durante mucho tiempo, mucho antes de que me presentara como candidato”, dijo Trump a los periodistas. “Hay aproximadamente 45,000 personas allí. La gente ni siquiera sabe que Dinamarca tiene algún derecho legal sobre él, pero si lo saben, deberían renunciar a él porque lo necesitamos para la seguridad nacional”. Amenazó con imponer aranceles a Dinamarca a “un nivel muy alto” si frustraba los esfuerzos de la isla del Ártico por buscar la independencia o unirse a Estados Unidos.

En un video publicado en las redes sociales más temprano ese día, Trump llamó a un almuerzo en la isla con Trump Jr.

Refiriéndose a Panamá, Trump afirmó que Estados Unidos es tratado injustamente cuando se le cobran tarifas más altas para que sus barcos naveguen por el Canal que las de otros países, y que Panamá está “violando” un acuerdo con Estados Unidos. Trump dijo que Panamá ha solicitado 3,000 millones de dólares a Estados Unidos para ayudar a reparar el canal incluso cuando “China básicamente se está apoderando de él”. Ha amenazado con intentar recuperarlo.

Trump ha ofrecido pocos detalles sobre cómo podría llevar a cabo sus planes para aumentar la presencia estadounidense, aunque prometió durante la conferencia de prensa que Estados Unidos volvería a una "época dorada" de mayor seguridad nacional y "sentido común".

"Esta será la época dorada de Estados Unidos", afirmó Trump.