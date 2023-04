Trump ofrecerá declaraciones después de su lectura de cargos el martes por la noche

El expresidente Donald Trump pronunciará declaraciones el martes por la noche en Florida después de su comparecencia programada en Nueva York por cargos relacionados con pagos de dinero secreto, anunció su campaña el domingo.

Trump está listo para pronunciar declaraciones en su club Mar-a-Lago después de regresar de Manhattan, donde se espera que se entregue voluntariamente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Trump, candidato presidencial de 2024, enfrenta múltiples cargos de falsificación de registros comerciales, incluido al menos un delito grave, en la acusación dictada por un gran jurado de Manhattan la semana pasada, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir información que aún no es pública.

La acusación de Trump se produjo después de que un gran jurado investigara el dinero pagado para silenciar durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las acusaciones de un encuentro sexual extramatrimonial. La acusación en sí ha permanecido sellada, como es habitual en Nueva York antes de una lectura de cargos.

En entrevistas televisivas el domingo, el abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo que estudiaría detenidamente la acusación una vez que la reciba y luego idearía los próximos pasos legales. Cualquier conversación sobre si pediría un cambio de lugar o presentaría una moción para desestimar es prematura, dijo, aunque es común que los abogados defensores hagan ambas cosas.

“Es demasiado pronto para comenzar a decidir qué mociones vamos a presentar o no, y necesitamos ver la acusación y ponernos manos a la obra”, dijo al programa “This Week” de ABC. “Quiero decir, mira, este es el comienzo”.

Se espera que el expresidente vuele a Nueva York el lunes y se quede en su Trump Tower en Manhattan durante la noche antes de su comparecencia prevista para el martes, según dos personas familiarizadas con sus planes que hablaron bajo condición de anonimato para hablar sobre el viaje de Trump.

Se espera que se presente en el juzgado el martes por la mañana temprano, donde se le tomarán las huellas dactilares y se le tomará una foto policial. Los investigadores completarán el papeleo de arresto y verificarán si tiene cargos criminales u órdenes judiciales pendientes.

Una vez que se complete la reserva, Trump comparecerá ante un juez para una lectura de cargos por la tarde. Eso tendrá lugar en la misma sala del tribunal de Manhattan donde su compañía fue juzgada y condenada por fraude fiscal en diciembre y donde se llevó a cabo el juicio por violación del magnate del cine caído en desgracia Harvey Weinstein.

Funcionarios del Servicio Secreto y del Departamento de Policía de Nueva York recorrieron el juzgado el viernes y se reunieron sobre los planes de seguridad.