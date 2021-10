¿Usas aplicaciones para enviar dinero? Propuesta permitiría al IRS rastrear ciertas transacciones

Las aplicaciones de finanzas como Venmo, Cash App y Zelle, entre otras, son cada vez más populares para organizar las finanzas personales. Dividir la factura al ordenar comida de un restaurante, pagar el alquiler entre compañeros de un apartamento o comprar un mueble a un amigo que se muda de la ciudad son parte de las transacciones cotidianas.

¿Pero qué tanto afectaría el plan de reforma fiscal a los contribuyentes que van al día? Tiene sentido que la nueva propuesta del Departamento del Tesoro de modificar los requisitos de informes financieros para los bancos y las aplicaciones de efectivo haya puesto nerviosos a un sinfín de contribuyentes que apenas registran ingresos para subsidiar sus gastos básicos, o bien, que usan las aplicaciones para enviar dinero a sus familias.

Algunos de los detalles del plan pueden ser confusos, lo que ha llevado a que en Internet lluevan datos imprecisos, como el que el gobierno de Biden permitirá a la agencia tributaria monitorear cada transacción de cuenta bancaria o retiro y depósito en bancos y aplicaciones de efectivo. Esto ha causado preocupaciones sobre si el plan estaría vulnerando la privacidad de los estadounidenses, protegida por la Constitución.

El Departamento del Tesoro propone exigir a las instituciones financieras que informen anualmente la cantidad total de dinero que entra y sale de cuentas bancarias, de préstamos e inversiones si esas cuentas tienen un valor de al menos $600, o si el total es de al menos $600 al año.

Eso significa que si el total de débitos (fondos que fluyen fuera de la cuenta) y créditos (fondos que fluyen hacia la cuenta) equivale al menos a $600, incluidos los cheques de pago depositados o el dinero transferido desde aplicaciones financieras como Cash App o PayPal, los bancos tendrían que informar al IRS.

Sin embargo, los bancos no informarían detalles sobre transacciones individuales, por ejemplo, cómo se gastó el dinero, solo la cantidad total de dinero que entra y sale de las cuentas correspondientes.

El plan ve su razón en las últimas estimaciones del IRS, que muestran una brecha fiscal de $166 mil millones por año entre el impuesto adeudado por las empresas (sin contar las grandes corporaciones) y el impuesto realmente pagado. La agencia tributaria señala que exigir informes completos sobre el dinero que entra y sale de las cuentas hará más efectivo el cobro real de impuestos adeudados.

ESTO ES LO QUE DEBES SABER SOBRE LAS TRANSACCIONES MEDIANTE APLICACIONES DE FINANZAS

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense, que fue aprobada por el Congreso en marzo, tiene una disposición que entrará en vigencia el 1 de enero que requiere que las aplicaciones de efectivo como Venmo, PayPal y Zelle entreguen reportes al IRS con respecto a las transacciones comerciales por un total de más de $ 600. Anteriormente, las aplicaciones de efectivo debían informar solo las transacciones comerciales de más de $20,000 de cuentas con al menos 200 pagos separados en un año calendario.

Pero una segunda propuesta del Tesoro pendiente por parte de la administración de Biden también requeriría que las instituciones financieras como los bancos reporten al IRS anualmente la cantidad total total de depósitos y retiros de la mayoría de las cuentas bancarias, de préstamos e inversiones que también excedan los $ 600, sin número mínimo de transacciones requeridas de las cuentas. Esto incluye cuentas comerciales y personales. Aquí puedes leer nuestro artículo sobre el plan.

Debe quedar claro que la medida del Plan de Rescate Estadounidenses solo se aplica a las transacciones comerciales que ya se consideran ingresos gravables, no a las transacciones de Venmo entre amigos para, por ejemplo, el pago del alquiler.

La propuesta del Tesoro exige que las instituciones financieras, incluidas las aplicaciones de efectivo, realicen un seguimiento de los depósitos y retiros totales para encontrar las principales discrepancias en la declaración de impuestos.

LA PROPUESTA DE REFORMA FISCAL

La propuesta del Tesoro, que salió a la luz en mayo de 2021 y que ahora es debatida por el Congreso, tiene como objetivo obtener información más detallada a fin de identificar a los evasores de impuestos y hacerlos cumplir con sus obligaciones fiscales.

Los bancos solo reportarían las entradas y salidas agregadas que excedan los $600, no detalles sobre transacciones individuales. Sin embargo, actualmente los demócratas plantean elevar ese umbral a $10,000. La presidenta Nancy Pelosi dijo el martes que se está negociando y que nada está escrito en piedra aún.

“Los bancos ya informan directamente al IRS el interés que pagan en las cuentas cuando exceden los $10”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una audiencia en el Senado el 28 de septiembre. "Y esta no es una propuesta para proporcionar al IRS datos detallados a nivel de transacciones por parte de los bancos".

En resumen, la propuesta de informes bancarios de la Administración no rastreará las transacciones en tu cuenta bancaria o los pagos que realizas en Venmo, Paypal o con cualquier otro proveedor de servicios de pago. La propuesta solo añade dos casillas a los informes que los bancos ya envían al IRS. Específicamente, depósitos totales y retiros totales en un año. Esto significa que el Gobierno Federal no sabrá cuánto gastaste en una salida con amigos y cuánto pagas de alquiler, pues se enfoca en transacciones más jugosas. El blanco son las transacciones comerciales no reportadas a la agencia tributaria.

El gobierno dice que tener información resumida sobre los depósitos y retiros anuales agregados ayudará a señalar cuando las personas de altos ingresos reporten menos y paguen menos de sus obligaciones tributarias.

Las nuevas reglas no son un impuesto nuevo, como han sugerido algunas personas, pero facilitan que el IRS identifique a las personas que podrían no estar pagando la parte que les corresponde de los impuestos federales.

¡NO ES UN IMPUESTO NUEVO! YA ESTÁS PAGANDO IMPUESTOS SOBRE SUMAS DE $600 O MÁS EN TUS CUENTAS BANCARIAS

En Internet se especula que los contribuyentes se verán agobiados por un nuevo impuesto, pero ese dato también es impreciso. La ley fiscal actual ya exige que todos paguen impuestos sobre los ingresos de más de $600, independientemente de su procedencia. Por lo tanto, este cambio es un esfuerzo por reducir la brecha fiscal estimada en $ 600 mil millones del país (la diferencia entre los impuestos que se adeudan y los impuestos que se pagan). El Departamento del Tesoro estima que, si se implementan, los cambios propuestos recaudarían aproximadamente $460 mil millones en 10 años.

Según el IRS, hay quienes usan aplicaciones para evitar las formas tradicionales de informes de ingresos, y serán los más afectados por el cambio, no las personas que usan estas plataformas para transacciones personales del día a día.

La identificación de ingresos a través de aplicaciones como Venmo se ha convertido en un proceso difícil y opaco para el gobierno. Las empresas y los vendedores independientes que usan aplicaciones de efectivo en gran medida han podido pasar desapercibidos con respecto a la cantidad de ingresos que realmente generan cada año.

Si bien la Ley del Plan de Rescate Estadounidense tiene una disposición que requerirá que las aplicaciones de efectivo como Venmo, PayPal y Zelle presenten informes de información tanto con los comerciantes que usan sus plataformas como con el IRS específicamente para transacciones comerciales que superen los $600. Esto se aplica a las aplicaciones de terceros y a los emisores de tarjetas de crédito, no a las cuentas bancarias tradicionales.

Pero la propuesta de reforma que se debate ahora incluye las cuentas bancarias tradicionales, tanto comerciales como personales. Si se implementa tal como está, el cambio requeriría que las instituciones financieras y las aplicaciones de efectivo reporten al IRS las entradas y salidas agregadas de la mayoría de las cuentas bancarias, de préstamos e inversiones que superen los $ 600. Pero no monitorearía ni compartiría detalles sobre transacciones individuales.