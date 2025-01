Usuarios se despiden de TikTok antes de la fecha de su posible prohibición

El viernes por la mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la prohibición de TikTok, lo que deja en el limbo el futuro de la aplicación en Estados Unidos y algunos creadores de la plataforma han comenzado a despedirse de ella.

La prohibición entra en vigor el domingo, pero la administración Biden ha dicho que no la hará cumplir, dejando el destino de TikTok en manos del presidente electo Donald Trump. Trump ha apoyado la idea de intentar salvar TikTok, pero aún no está claro si la aplicación estará disponible o no el domingo.

En medio de la confusión, celebridades, influencers y usuarios cotidianos de la aplicación se están despidiendo definitivamente de TikTok publicando sus primeros borradores (videos no publicados que los usuarios guardan en la aplicación), creando montajes de algunos de los momentos más virales de la aplicación, poniendo fin a los rumores e intentando vender artículos de último momento en TikTok Shop.

La influencer Haley Kalil, conocida por el nombre de usuario HaleyyBaylee, se despidió de la aplicación aclarando una controversia que enfrentó el año pasado por publicar un video en un audio que decía "que coman pastel" mientras usaba un vestido inspirado en María Antonieta durante la Gala del Met de 2024. En ese momento, muchos usuarios pensaron que el video de Kalil era insensible y sordo al tono, dado el hecho de que se había estado llevando a cabo una protesta pro palestina cerca de la gala. El jueves, Kalil hizo un TikTok en el que parece referirse al incidente, escribiendo: “TikTok literalmente sugirió ese audio después de que me tomé una foto con mi vestido”, y luego agregó: “Realmente no tenía idea de lo que significaba. Pensé que era de una película para chicas”, refiriéndose a la película de la que provenía el audio, la película de 2006, “Marie Antoniette”.

Meredith Duxbury, una estrella de TikTok que se hizo popular por crear videos de maquillaje en los que se aplicaba una gran cantidad de base en el rostro, hizo un video similar con la misma frase.

“Dado que TikTok podría ser baneado, hay un secreto que necesito compartir con ustedes”, escribió Duxbury en su video. “Me limpié algunas de esas 10 dosis”, refiriéndose a su famosa técnica de base de maquillaje.

Otro usuario rindió homenaje a la aplicación al publicar un montaje de algunos de los videos más virales de la aplicación, incluida la tendencia #celebritydeathprank y el video viral “Man in Finance”. Jalaiah Harmon, la creadora de una popular tendencia de baile de TikTok llamada Renegade que se volvió viral en 2019, también publicó un video haciendo el baile. Los usuarios también recordaron los primeros días de la aplicación al publicar videos compartiendo sus primeros sonidos guardados y el primer contenido que habían guardado en sus borradores de TikTok.

La estrella del pop Kesha también hizo un video usando el audio de su exitosa canción “TiK ToK”, escribiendo: “Tiktok puede ser temporal, pero TiK ToK es para siempre”.

La ley en cuestión requiere que ByteDance, propietario de TikTok con sede en China, se deshaga de la empresa, argumentando preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos.

Los usuarios que parecen ser empleados de TikTok también han estado publicando contenido lamentando lo que podrían ser sus últimos días en la oficina. Una de ellas, Lizzi Kania, publicó varios videos dentro de lo que parece ser uno de los edificios de oficinas de TikTok y escribió: "publicando borradores de oficina de TikTok ya que la Corte Suprema odia la alegría y la felicidad".

Algunos usuarios ven la inminente prohibición de TikTok como una oportunidad para abastecerse de artículos y muestras gratuitas de TikTok Shop a precios reducidos, y los vendedores de la aplicación están aprovechando la incertidumbre, anunciando ventas flash en TikTok Shop que, según dicen, están relacionadas con la posible desaparición de TikTok.

Otros influencers están buscando formas de salvar la aplicación. Jimmy Donaldson, un YouTuber conocido popularmente como MrBeast, publicó en TikTok el jueves que quiere comprar la aplicación. Donaldson también agregó: "¿Nuevo CEO de TikTok?" en su biografía en la aplicación.

“Acabo de salir de una reunión con un grupo de multimillonarios. TikTok, vamos en serio”, dice Donaldson en el video. “Tenemos una oferta lista para ustedes, queremos comprar la plataforma. Estados Unidos se merece TikTok, denme un lugar en la mesa. Permítanme salvar esta plataforma, TikTok”.

Si TikTok se vende a un propietario no chino, lo que exige la ley de prohibición o venta, Donaldson se enfrentará a varios multimillonarios, incluido el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, que han expresado interés en comprar la aplicación.

En caso de que este domingo sea realmente un adiós para siempre, muchos usuarios están acudiendo en masa a la aplicación china RedNote con la esperanza de encontrar un estilo similar de contenido en la plataforma.

La cantautora Jaylah Hickmon, conocida por el nombre artístico de Doechii, publicó un TikTok en el que informaba a sus seguidores de que podrían encontrarla en RedNote.

“Solo quería venir aquí y decir adiós. Esto ha sido muy divertido”, dijo Hickmon. “Estaré en el próximo. Estoy en RedNote, así que pueden encontrarme allí. También a todos los niños que se están estresando por TikTok, chicos, relájense. Sobrevivimos a Vine. Ustedes también sobrevivirán”.

La aplicación hermana de TikTok, Lemon8, es otra aplicación a la que los usuarios han estado migrando, pero si la prohibición se mantiene, Lemon8 probablemente se quede con ella, ya que también es propiedad de ByteDance.

A pesar de que la prohibición se aplica solo a los usuarios estadounidenses, los creadores de otros países están preocupados por el impacto de perder a sus seguidores en Estados Unidos y ver prohibiciones similares en sus países.

“Parece que el fan de TikTok va a suceder, y tengo muchos seguidores estadounidenses, pero quién sabe cómo esto se filtrará al resto del mundo y tal vez impactará a TikTok a nivel mundial”, dijo el popular influencer británico Max Balegde en una publicación de TikTok. “Solo quiero darte las gracias. Si me has seguido durante un año, dos años o los cinco años que llevo en esta aplicación, debes saber que me has visto crecer. Has visto mi vida cambiar, has hecho que mi vida cambie y te lo agradezco muchísimo”.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Bruna Horvath para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.