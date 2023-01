¿Recibiste un pago por Zelle y el dinero desapareció de tu cuenta? Bank of America explica qué pasó

La mañana del miércoles un sinnúmero de personas se quejó de que les hacían falta fondos en sus cuentas de Bank of America relacionadas con transacciones realizadas con Zelle.

En algunas quejas publicadas en redes sociales, se lee “a mí me quitaron mucho dinero de mi cuenta”.

Decenas de clientes de Bank of America desesperados se preguntaban por qué su dinero había desaparecido de sus cuentas. Un usuario incluso aseguraba tener un déficit de $2,060.44, y se quejaba de que, además, el banco le estaba cobrando cuotas por sobregiro.

Otros aseguraban que miles de dólares estaban presuntamente desaparecidos de sus cuentas y, aparentemente, todo indicaba que era dinero que se depositó a través de Zelle.

En su app, Bank of America publicó una advertencia que decía “favor de notar: las transacciones hechas por Zelle entre el 14 de enero y el 17 de enero, podrían estar retrasadas y no aparecer en las cuentas solicitadas. Las transferencias se completarán y aparecerán en la actividad de su cuenta y balance tan pronto como sea posible. Pedimos disculpas por cualquier retraso o inconveniente”.

Telemundo 52 contactó a Zelle para solicitar explicaciones, y nos aseguraron que “las transacciones de la red “'Zelle network' fuera de Bank of America, no se vieron impactadas”, indicando que solo Bank of America podría responder.

LA RESPUESTA DE BANK OF AMERICA

Así que Telemundo 52 se puso en contacto con el banco, y su portavoz aseguró que, para el mediodía del miércoles, hora del Pacífico, el problema ya estaba resuelto, y la gente ya tenía acceso a sus fondos. Aunque nos dijo que no podía compartir un número específico de personas que se vieron afectadas, se sabía que habían sido solo algunas de las transacciones hechas por Zelle.

Bank of America también insistió en que lo sucedido fue un retraso en la actualización de las transacciones en las cuentas y que no se trataba de un problema de seguridad. Además, con respecto a las quejas de personas a las que se les cobraron cuotas por sobregiro, aseguró que dichos cobros se cancelarían o reembolsarían a los afectados.

Tras lo sucedido, las respuesta en las redes, al menos de algunas personas, fue de alivio.

Aunque todo parece estar arreglado por el momento, Bank of America pidió a cualquier persona que aún tenga algún problema relacionado con esta situación, que se comuniquen al número de servicio al cliente que está atrás de su tarjeta de débito.