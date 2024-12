Vendedores de artículos sacan provecho del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

En plataformas de comercio electrónico como Etsy, TikTok Shop, eBay y Redbubble, los vendedores están ofreciendo artículos con diseños inspirados en el tiroteo fatal del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

NBC News revisó más de 100 listados de artículos de camisetas, sudaderas con capucha, calcomanías, tazas e incluso balas falsas y adornos navideños que llevan las palabras "defender", "negar" y "deponer", después de que se encontraran casquillos de bala con esas palabras en la escena del crimen (la palabra "Defender" fue aclarada más tarde por la policía como "Demora").

Algunos de los artículos presentan dibujos o imágenes del pistolero tomados del video inicial del tiroteo. El sospechoso, Luigi Mangione, fue acusado de asesinato el lunes. Ha habido una gran fanfarria en línea en torno al tiroteo, y muchas personas se han burlado del asesinato o lo han celebrado directamente. El ataque a Thompson y el mensaje del pistolero han sido ampliamente interpretados como un comentario sobre el estado de la industria de seguros de salud, con muchas personas compartiendo historias de negación de cobertura, maltrato y dificultades financieras que han enfrentado dentro del sistema.

Thompson era padre de dos hijos. En una declaración, su familia lo llamó un "hombre increíblemente amoroso, generoso y talentoso que realmente vivió la vida al máximo y tocó tantas vidas" y dijo que "lo extrañaremos mucho".

Las camisetas y otros productos se suman a la oleada de sentimientos en torno al tiroteo. Muchos de los diseños parecen venderse a través de impresión bajo demanda, un modelo comercial que produce artículos solo después de recibir los pedidos, por lo que los vendedores no tienen que mantener inventario a mano. La industria de impresión bajo demanda sin restricciones ha seguido en auge a pesar de problemas como la violación desenfrenada de derechos de autor.

Si bien muchos de los productos solo presentan los mensajes que se dejan en los casquillos de bala, otros diseños glorifican o alientan la violencia de manera más explícita. Algunos de los diseños presentan guillotinas, pistolas y símbolos de objetivos.

Etsy, Redbubble, TikTok Shop y eBay prohíben la venta de artículos que glorifiquen la violencia. En una declaración, un representante de eBay dijo que “las políticas de eBay no prohíben la venta de artículos con la frase 'defender, negar y deponer', sin embargo, los artículos que glorifiquen o inciten a la violencia, incluidos los que celebran el reciente asesinato del director ejecutivo de UHC, Brian Thompson, están prohibidos”. Etsy, Redbubble y TikTok no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Si bien el mercado en expansión de productos relacionados con el tiroteo parece ser en gran parte con fines de lucro, con precios que van desde $2.99 a más de $70 por una manta, un vendedor le dijo a NBC News que planea donar cualquier ganancia que obtenga a una organización benéfica que ayuda a las personas a pagar sus facturas médicas.

El diseñador gráfico detrás de una versión de la mercancía, Michael, habló con la condición de que se ocultara su apellido porque temía repercusiones profesionales. En un video de TikTok con casi 2 millones de vistas, Michael hizo referencia a un apodo que algunas personas en línea han comenzado a usar para referirse al tirador, "El Ajustador".

"Si vamos a darle un nombre de superhéroe rudo, creo que necesita un logotipo de superhéroe rudo para acompañarlo", dijo Michael en el video. Invirtió y reutilizó el logotipo de UnitedHealthcare para presentar una "A" y las palabras "defender", "negar" y "deponer". Michael está vendiendo el diseño en dos camisetas y dos sudaderas con capucha diferentes en Etsy, y dijo que recibió más de dos docenas de pedidos en menos de 24 horas, lo que lo convierte en su diseño de venta más rápida.

"Personalmente, no creo en la violencia, pero tengo un problema con que todo su negocio gane dinero a partir de personas que sufren y mueren", dijo Michael sobre la industria de los seguros de salud y sus razones para hacer el diseño. "Creo que la atención médica debería ser gratuita; creo que mucha gente piensa así. Aunque no es la manera en que lo haríamos, estamos cansados ​​de no ver que se haga nada”.

Michael dijo que no le sorprendió que la industria de la impresión bajo demanda estuviera sacando provecho de lo que él considera un movimiento anticapitalista, pero que no quería beneficiarse personalmente de la muerte de alguien. Dijo que se inspiró para crear el diseño después de ver una avalancha de contenido en TikTok durante el fin de semana que enmarcaba al tirador como un héroe y un delincuente, incluidas canciones populares originales sobre el tiroteo. Las imágenes de calcomanías y otras obras de arte que decían "defender", "negar" y "deponer" en ferias de artesanía durante el fin de semana también han ganado fuerza en línea.

“Siempre me pregunté por qué la gente apoya a los tipos que roban trenes, y luego te das cuenta de lo corruptos que son los bancos, y entonces piensas, ‘Lo entiendo’”, dijo Michael. “Dice algo sobre la sociedad que podamos identificarnos más con el asesino que con el multimillonario y su familia”.

