Muere Vernon Jordan, reconocido activista y asesor de Bill Clinton

ATLANTA, Georgia - Vernon Jordan, que se alzó de su origen humilde en el segregado sur de Estados Unidos para volverse un defensor de los derechos civiles antes de convertirse en una personalidad influyente en Washington DC y el mundo empresarial, falleció, informó su hija. Tenía 85 años.

En un comunicado, la hija de Jordan, Vickee Jordan Adams, expresó: “Mi padre falleció anoche (lunes) alrededor de las 10 p.m. rodeado por seres queridos, su esposa y su hija a su lado”.

Tras ser dirigente de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), una organización orientada al progreso de la población negra en EEUU, en Georgia y director ejecutivo del United Negro Fund, se convirtió en director de la National Urban League, una organización nacional de derechos cívicos basada en Nueva York, por más de una década. Estuvo a punto de morir en un atentado racista en 1980, antes de pasar a los negocios y la política.

Su amistad con Bill Clinton los llevó a ambos a la Casa Blanca donde Jordan fue un asesor informal.

Tras pasar gran parte de su vida bajo el sistema racista de la segregación, Jordan adoptó una posición estratégica hacia los asuntos raciales.

“Mi opinión sobre todo este asunto de la raza es no enfurecerme, sino tomar revancha”, dijo Jordan en julio del 2000 en una entrevista con el periódico The New York Times interview. “No lo hagas con furia, sino con logros”.

La estrella de la película de terror se expresó en contra del presidente Donald Trump. Mira la entrevista.

Jordan fue el primer abogado en dirigir la Urban League, que tradicionalmente había sido encabezada por trabajadores sociales. Bajo su liderazgo, la organización añadió 17 capítulos y su presupuesto aumentó a más de $100 millones. En el proceso, extendió su enfoque para incluir campañas de registro de votantes y resolución de conflictos entre la población negra y las agencias del orden.

Renunció al puesto en 1982 para convertirse en socio del bufete de abogados Akin, Gump, Strauss, Hauer and Feld.

Jordan fue un importante asesor de la primera campaña presidencial de Clinton y fue codirector de su equipo de transición, la primera persona negra en ocupar esa posición. Aunque no tenía un puesto oficial en la Casa Blanca, fue sumamente influyente.

Vernon Eulion Jordan Jr. nació en Atlanta el 15 de agosto de 1935 y estudió en la Universidad DePaul, en Indiana, donde era apenas uno de cinco estudiantes negros. Se graduó en 1957 de ciencias políticas y seguidamente estudió derecho en la Universidad Howard.