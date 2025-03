Vance reconoce que Elon Musk ha cometido “errores” con los despidos

El vicepresidente JD Vance reconoció el viernes que Elon Musk cometió errores al ejecutar despidos masivos de empleados federales y enfatizó su creencia en que hay mucha gente buena trabajando en el gobierno.

“El propio Elon ha dicho que a veces haces algo, cometes un error y luego lo deshaces. Acepto los errores”, declaró Vance en una amplia entrevista con NBC News.

“También creo que hay que corregir esos errores rápidamente. Pero también soy muy consciente de que hay mucha gente buena trabajando en el gobierno, mucha gente que está haciendo un excelente trabajo. Y queremos intentar preservar lo máximo posible de lo que funciona en el gobierno, eliminando al mismo tiempo lo que no funciona”.

El tono más suave de Vance contrastó con el enfoque drástico que Musk, el hombre más rico del mundo, ha adoptado al liderar la iniciativa del presidente Donald Trump para recortar drásticamente el gasto federal y reorientar la burocracia federal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El despido de miles de empleados públicos ha sido el eje central del trabajo de Musk durante las primeras siete semanas del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca. Los recortes han generado demandas y oposición judicial. Musk ha caracterizado a los empleados federales como "estafadores" en quienes no se puede confiar para que hagan su trabajo.

“Creo que algunas personas claramente cobran un sueldo y no hacen su trabajo”, dijo Vance al ser preguntado sobre tales comentarios de Musk. “Ahora bien, ¿cuántas personas son esas? No sé, en una fuerza laboral federal de 3 millones, si son unos pocos miles o mucho más”.

“Por grande que sea el problema, es un problema cuando la gente vive de la generosidad del contribuyente estadounidense en un puesto de servicio público y no se dedica a los asuntos del pueblo”, añadió. “Eso no distrae ni resta valor al hecho de que hay muchos excelentes funcionarios públicos que realizan una labor importante. Pero creo que la mayoría de esos excelentes funcionarios dirían que queremos tener la capacidad para hacer nuestro trabajo. No queremos que la persona que no se presenta cinco días a la semana nos dificulte hacer lo que tenemos que hacer”.

Empleados de USAID van por ultima vez a lo que era la sede de la agencia en Washingon DC

Los comentarios de Vance se produjeron durante una entrevista exclusiva y de amplio alcance a bordo del Air Force Two, mientras el vicepresidente y la segunda dama, Usha Vance, regresaban de una visita a una fábrica de plásticos en Bay City, Michigan. El recorrido de su comitiva hacia la ciudad ilustró lo diferente que es la vida ahora para él y su joven familia.

Decenas de manifestantes se alinearon en la calle que conducía a la fábrica, saludando a Vance y a su grupo de viaje con el dedo medio en una señal vulgar, además de un mensaje que mostraba una esvástica tachada y decía "Vete a casa, ca***n".

La noche anterior, Vance fue abucheado al llegar a una presentación en el Kennedy Center de Washington. Y mientras caminaba con su hija de 3 años cerca de su casa en Ohio el fin de semana pasado, Vance se vio envuelto en una conversación civilizada, aunque, según su propia descripción, molesta, con manifestantes pro-ucranianos.

“Lo del Kennedy Center me pareció gracioso”, dijo Vance a bordo de su avión el viernes por la tarde. “Lo que pasó cerca de mi casa me pareció un poco molesto. Creo que uno simplemente acepta lo bueno y lo malo… Lo veo, según la perspectiva, como una característica o un defecto de esta nueva vida”.

En sus declaraciones en la fábrica, donde fue recibido por un público más amable y pro-Trump, compuesto por republicanos locales, Vance elogió el compromiso del gobierno con la manufactura y la recuperación económica, a la vez que moderó las expectativas de la rápida recuperación que Trump prometió durante la campaña.

Te contamos en detalles. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La mayoría de los consultados en dos encuestas publicadas esta semana (el 56% de los adultos encuestados por CNN y el 54% de los votantes registrados encuestados por la Universidad de Quinnipiac) dijeron que desaprobaban la gestión de la economía por parte de Trump. Mientras tanto, la presión de Trump para imponer aranceles a productos extranjeros ha despertado el temor a una guerra comercial que podría elevar los precios al consumidor.

“Ahora tengo que ser sincero”, dijo Vance en Bay City. El camino por delante es largo, pero en tan solo siete semanas ya estamos empezando a ver indicios de que la visión del presidente se está convirtiendo en una realidad compartida en Estados Unidos.

Durante la campaña, Vance habló con frecuencia de una mujer que conoció y que le dijo que ella y su esposo ya no podían permitirse su tradición semanal de asar filetes los viernes por la noche. Al recordar esta historia a bordo del avión el viernes, Vance describió la reciente bajada de los precios de la gasolina como una señal positiva.

Vance también reconoció que “ya se observa que la situación se está estabilizando, no en una situación ideal, sino en una mejora mucho mejor y más significativa”, al tiempo que culpó al expresidente Joe Biden, cuyas políticas, según él, habían dejado a Trump en una situación difícil.

“Mi ambición es que veamos resultados bastante rápidos, que empecemos a vislumbrar al menos una vía hacia la estabilidad financiera”, dijo Vance, señalando específicamente los 10,000 empleos manufactureros creados el mes pasado. “Veremos progreso. Creo que será un progreso gradual. Pero también creo que es importante ser honesto con la gente: no se llega a un déficit de $2 billones de la noche a la mañana. No se va a salir de un déficit de $2 billones de la noche a la mañana”.

Vance también habló sobre su papel inicial en la definición y articulación de la agenda de política exterior de Trump, desde un discurso provocador en la Conferencia de Seguridad de Munich del mes pasado hasta un extraordinario enfrentamiento en el Despacho Oval hace dos semanas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a quien Vance había acusado de no estar lo suficientemente agradecido con la ayuda estadounidense.

El tenso intercambio comenzó después de que el vicepresidente dijera que el camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania es la diplomacia.

“Intento no seguir un guion demasiado estricto”, dijo Vance antes de recordar su discurso en Munich, en el que criticó a los líderes europeos por temas como la libertad de expresión y la migración masiva. “Lo típico en Munich habría sido aparecer y dar un discurso sobre la OTAN o sobre la situación actual del conflicto entre Ucrania y Rusia, y simplemente pensar: '¿Qué creo que es realmente importante decir?'. Y al presidente le pareció bien que lo dijera, así que lo dije”.

Vance añadió que no “aborda estos temas intentando ser el portavoz del gobierno. Parte de eso ocurre de forma natural, pero fundamentalmente, el presidente es el portavoz del gobierno, y todo fluye a partir de ahí. Intento hacer un buen trabajo. Intento decir cosas que creo que son ciertas, pero que también se ajustan a las preferencias del presidente. Y dejar que las cosas fluyan”.

Trump, quien tiene prohibido por la Constitución cumplir otro mandato, causó sorpresa en una entrevista con Fox News el mes pasado al decir que era "demasiado pronto" para designar a Vance como su sucesor en 2028. Desde entonces, Vance y otras personas cercanas a Trump han restado importancia a la pregunta y a la respuesta presidencial, coincidiendo en que tal afirmación era prematura.

Al ser preguntado el viernes sobre una variación de la pregunta —¿se considera el sucesor de Trump?—, Vance respondió que no está pensando en una campaña presidencial en este momento. Contó cómo se sintió la noche de las elecciones, cuando, rodeado de sus amigos y familiares más cercanos, quedó claro que había ganado la vicepresidencia.

"¡Guau! Soy el vicepresidente electo de Estados Unidos", recordó haber pensado Vance. Y, ya sabes, si no me meto más en política, me parece perfecto, pero tenemos una gran oportunidad de hacer muchas cosas buenas en los próximos cuatro años.

Si me va muy bien en los próximos cuatro años, todo lo demás se solucionará solo. … Ahora bien, sí, en dos años y medio, ¿se volverá más difícil? ¿Se centrará la gente más en la política que en lo que la Casa Blanca esté haciendo ese día? Quizás, añadió.

"O sea, si fui una figura central para resolver la crisis entre Rusia y Ucrania, ¿a quién le importa lo que haga después?", dijo Vance. "Esa es mi actitud. Así que estoy muy concentrado en hacer un buen trabajo".

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.