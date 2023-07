“Fue por Dios que no me mató”: habla el hispano apuñalado en pleno juego de fútbol

SAN JOSÉ, California - Las autoridades continúan buscando a los responsables de un acto violento que tuvo lugar el pasado domingo durante el partido de México contra Catar en el Levi's Stadium en San José.

Un hombre, identificado como Emmanuel Díaz Leal, resultó apuñalado y se encuentra hospitalizado, recuperándose y en busca de justicia.

Emmanuel relató los angustiantes momentos que vivió en el estadio cuando, en medio de un altercado entre su grupo de amigos y otros fanáticos, fue sorprendido por un hombre que sacó un arma blanca y lo atacó sin previo aviso.

“Entonces él sacó una navaja y me la clavó aquí en el pecho. No sentí nada en el momento, pero cuando miré que me estaba escurriendo y me quise poner mi camisa, pero no me tapaba mucho, era mucha sangre la que estaba saliendo. Te revisan ahí (para entrar), nunca pensé que alguien va a meter una navaja”, indicó Emmanuel.

Desde entonces, el hombre ha estado postrado en una camilla de hospital, recuperándose sin poder ingerir alimentos ni agua, y solo está alimentándose por suero. Sus amigos y familiares lo visitan diariamente, reuniéndose frente al hospital con la esperanza de su pronta mejoría.

“Esperamos que salga pronto del hospital y que se mejore ”, expresó Juan Pablo Gómez, amigo de Emmanuel.

Algunos de ellos se enteraron del incidente a través de videos compartidos en internet.

Pero su amigo Maximino Enríquez estaba con él ese día y también fue cortado por la navaja. El hombre dijo estar desconcertado y cuestiona la seguridad del evento, ya que el agresor pudo entrar con un arma blanca al estadio.

“Si nos revisaron muy bien, no sé cómo él pudo introducir esa navaja, y también la seguridad estuvo muy mal porque tardó mucho en llegar”, indicó Enríquez.

Los amigos de Emmanuel y la comunidad en general piden ayuda para identificar y capturar a los responsables.

“Ojalá que agarren a este tipo que tenía la navaja, porque es lamentable que en un evento deportivo familiar existan armas blancas”, aseguró Christian Eduardo Pérez, otro amigo de Emmanuel.

La policía busca a dos personas de interés: un hombre de aproximadamente 30 años, quien según la víctima fue el autor del ataque, y una mujer que lo acompañaba.

Emmanuel se encuentra en condición estable, pero delicada, mientras los médicos evalúan si la herida causó algún daño a órganos internos que requiera una cirugía adicional. A pesar de todo, el hombre expresa su deseo de que se haga justicia por el intento de homicidio del cual fue víctima.

"Yo quiero que se haga justicia, porque él intentó matarme, y yo creo que tuve suerte o fue por Dios que no me mató, porque si me lo hubiera dado aquí arriba o en el corazón, yo creo que no estaría vivo”, sentenció.