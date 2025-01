Un padre y su hijo con parálisis cerebral: algunos de los muertos en los fuegos en Los Ángeles

Al menos dos de las personas que murieron en los incendios forestales del sur de California intentaron proteger las casas donde criaron a sus familias y vivieron durante décadas, mientras que otra se quedó con su hijo que tenía parálisis cerebral y no pudo evacuar.

Hasta el momento, se sabe que 10 personas han muerto en el área de Los Ángeles después de que el martes se desataran destructivos incendios forestales alimentados por las condiciones secas y los fuertes vientos. Miles de estructuras han sido destruidas y aproximadamente 180,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Las autoridades han dicho que se desconoce el verdadero número de muertos, ya que los incendios siguen destruyendo vecindarios.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre las víctimas.

Anthony y Justin Mitchell

Anthony Mitchell recordaba a su padre como un "protector" que haría cualquier cosa por su familia. El bisabuelo de 67 años, que tenía 10 hijos y que compartía el nombre con uno de ellos, murió en su casa de Altadena. El hermano menor de Anthony, Justin Mitchell, también murió.

Anthony dijo que su padre usaba una silla de ruedas después de que le amputaron una pierna el año pasado y se negaba a dejar solo a Justin, que tenía parálisis cerebral y no podía caminar.

"Probablemente podría haber salido solo, pero no iba a dejar a mi hermano", dijo a NBC News el viernes. "Él realmente amaba a sus hijos", agregó.

Anthony indicó que la última vez que habló con su padre fue alrededor de las 5:00 a.m. del miércoles. Su padre dijo que estaban esperando a ser evacuados, pero unos 30 minutos después, el hombre llamó a otro miembro de la familia y le expresó que podía ver el incendio al otro lado de la calle de la casa.

"Todo el mundo está consternado por lo que pasó", mencionó el hijo.

Anthony describió a su padre como un líder que apreciaba a su familia. Les puso apodos a cada uno de sus nietos y bisnietos y siempre estaba dispuesto a ayudar.

"Mi padre amaba a su familia", recordó Anthony. "Tuvimos una larga conversación y él dijo: 'Quiero que sepan que mis hijos y mis nietos, mis sobrinos y sobrinas, todos ustedes son mi legado. Ustedes son mi tesoro'. Dijo: 'El dinero no importa, la propiedad no importa, mis hijos y mi familia son mi tesoro'", mencionó.

A Justin le gustaba ver televisión y que la gente le leyera.

"Era un chico muy dulce", afirmó Anthony.

Erliene Louise Kelley

Briana Navarro, de 33 años, recordó a su abuela, Erliene Louise Kelley, como una mujer "dulce" pero "severa" que conocía a casi todo el mundo en su vecindario.

"Si salgo con ella, me paran como cuatro o cinco veces. Todo el mundo la conocía. Su generación, la generación de mis padres, incluso todos mis amigos de la escuela secundaria, todos decían: 'Ella era tan dulce'", dijo Navarro a NBC News el jueves.

Navarro indicó que estaba en la casa de la familia en Altadena, donde vivía con su esposo, sus dos hijas y su abuela, cuando miró por la ventana y vio humo.

"Salimos y solo se veía un resplandor rojo. No parecía nada grave", recordó.

La familia no tenía prisa por irse, pero el esposo de Navarro quería evacuar.

"Mi esposo no es de aquí, así que lo veía de un modo un poco diferente a como lo veíamos nosotros. Le preguntamos (a mi abuela)… y ella nos dijo: 'No, no, estoy bien. Sigan adelante'", expresó Navarro.

Kelley, de 83 años, que había pasado por un gran incendio forestal en el pasado, asumió que todo estaría bien, dijo su nieta. La policía confirmó a Navarro el jueves por la noche que Kelley murió cuando el fuego envolvió la casa.

Navarro expresó que cree que su abuela estaba "en paz" al quedarse en la casa que "cuidaba todos los días" durante más de cuatro décadas. La familia ahora está lidiando con la pérdida.

"Mi abuela era muy activa… Pensé que tendría 99 años y que solo estaría caminando por ahí. No esperábamos perderla de manera tan trágica y eso es lo que más duele", lamentó.

Victor Shaw

Victor Shaw, de 66 años, estaba tratando de proteger su hogar, que había pertenecido a la familia durante más de cinco décadas, cuando murió el martes por la noche en el incendio Eaton, según informó su familia.

Su hermana, Shari Shaw, le dijo a KTLA que vivían juntos en la casa y que, cuando las llamas comenzaron a envolver la propiedad, ella intentó que él se fuera.

"Cuando volví a entrar y grité su nombre, no me respondió y tuve que salir porque las brasas eran muy grandes y volaban como una tormenta de fuego. Miré hacia atrás y la casa estaba empezando a arder y tuve que irme", narró.

Shari Shaw se negó a ser entrevistada cuando fue contactada por NBC News. Dijo que necesitaba concentrarse en los preparativos del funeral de su hermano.

Al Tanner, un amigo de la familia, indicó a KTLA que cuando volvieron a la casa el miércoles por la mañana encontraron el cuerpo de Victor al costado de una carretera con una manguera de jardín en la mano.

"Parece que estaba tratando de salvar la casa que sus padres habían tenido durante casi 55 años", expresó Tanner.

Rodney Kent Nickerson

Rodney Kent Nickerson, de 83 años, había asegurado a sus seres queridos que estaría bien mientras su familia y sus vecinos intentaban que abandonara su hogar en Altadena, según contó su hija Kimiko Nickerson a KCAL News.

"Mi hijo intentó convencerlo de que se fuera, y mis vecinos y yo también, y él dijo que estaría bien, que estaría aquí cuando ustedes regresaran. Y dijo que su casa estaría aquí", afirmó.

Nickerson estaba afuera tratando de regar su propiedad alrededor de las 7:00 p.m. del martes, dijo su hija. La última vez que habló con él fue por FaceTime alrededor de las 9:30 p.m.

"Su casa está aquí y él también estaba aquí. Estaba en su cama cuando lo encontré. Todo su cuerpo estaba allí intacto", le indicó a la estación.

No se pudo contactar a Kimiko de inmediato a los números de teléfono que figuran para ella.

Nickerson, que trabajó para la empresa aeroespacial y de defensa Lockheed Martin durante 45 años como ingeniero jefe de proyectos, había vivido en la casa desde 1968. Kimiko le dijo a la estación: "No conozco ningún otro lugar que no sea este".

"He estado aquí toda mi vida. Mi hermano, mi hijo y sus otros nietos, aquí es donde hemos estado toda nuestra vida", expresó.

