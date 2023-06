Vuelo de Delta llega a aeropuerto sin tren de aterrizaje; pasajeros resultan ilesos

CHARLOTTE, Carolina del Norte— Un vuelo de Delta aterrizó de forma brusca pero segura en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas el miércoles sin parte del tren de aterrizaje extendido, dijeron las autoridades.

El aeropuerto dijo en un tuit que la pista se cerró luego de un problema mecánico con Delta Air Lines. No se reportaron heridos y todos los pasajeros fueron trasladados a la terminal. El aeropuerto dijo que estaba trabajando para retirar el avión y reabrir la pista.

Las fotos de la escena muestran ruedas en el suelo debajo de las alas, pero la nariz del avión en la pista. Un tobogán inflable se extiende desde una puerta del avión y los bomberos parecen estar ayudando a los pasajeros a desembarcar en el tobogán.

Los pilotos recibieron una indicación de "equipo de morro inseguro" cuando el avión se acercó al aeropuerto de Charlotte y voló por la torre de control de tráfico aéreo para que los controladores pudieran inspeccionar visualmente el avión, dijo Delta en un comunicado. Vieron que las puertas del tren de morro estaban abiertas, pero el tren no había descendido y los pilotos aterrizaron el avión sin el tren de morro.

El avión Boeing 717 partió de Atlanta con 96 pasajeros, dos pilotos y tres asistentes de vuelo y se dirigía a Charlotte, dijo Delta.

“Nada es más importante que la seguridad de nuestros clientes y personas”, dijo Delta en un comunicado. “Si bien esto es algo raro, las tripulaciones de vuelo de Delta entrenan extensamente para manejar de manera segura muchos escenarios y el vuelo 1092 aterrizó de manera segura sin que se reporten heridos”.

La aerolínea dijo que ahora se enfoca en ayudar a retirar el avión y ayudar a los pasajeros a llegar a sus destinos finales, y está cooperando plenamente con las investigaciones de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El pasajero Chris Skotarczak dijo que si no hubiera visto la sombra del avión sin la rueda de morro hacia abajo y no le hubieran dicho que se preparara para un aterrizaje de emergencia, habría pensado que no pasaba nada.

“El piloto nos dijo, vamos a aterrizar, vamos a escuchar un gran ruido sordo y vamos a escuchar mucho chirrido”, dijo Skotarczak a The Associated Press. “Pero fue casi más suave que un aterrizaje normal”.

La tripulación condujo tranquilamente a los pasajeros a los paracaídas de emergencia en las dos salidas.

“He estado viajando por trabajo durante los últimos 10 años; bajar ese tobogán es una de las mejores cosas”, dijo Skotarczak, quien viajaba a su oficina de Charlotte desde Buffalo, Nueva York.

Menos de cuatro horas después del aterrizaje, Skotarczak estaba en el trabajo, pero solo con su teléfono celular y una botella de agua. Se les pidió a los pasajeros que dejaran todo lo demás en el avión cuando se iban, y él puso su billetera en su mochila para no tener que sentarse en ella durante todo el vuelo.

“Iba a comprar un boleto de lotería, pero no puedo”, dijo.

Skotarczak y su esposa se van de vacaciones a Europa la próxima semana, y dijo que su esposa le preguntó si estaría bien para volar de nuevo.

“Le dije que no le puede pasar a la misma persona dos veces. Acabo de tomar uno para el equipo”, dijo Skotarczak.

Un pasajero anónimo compartió un video del aterrizaje con WCNC-TV, que mostraba a las personas en el avión tranquilamente apoyadas con la cabeza hacia abajo y los brazos agarrados al respaldo del asiento frente a ellos mientras el avión aterrizaba.

El video mostró un touchdown sin complicaciones. La persona que lo filmó dijo: “Eso no estuvo nada mal”.

Gregory A. Zahornacky, excapitán de una importante aerolínea y profesor asistente de aviación en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, dijo que tales fallas en el tren de aterrizaje son "muy raras" y que las aerolíneas comerciales en los EEUU tienen un historial "fantástico" de mantenimiento de aviones.

Zahornacky dijo que la tripulación hizo lo que se suponía que debía hacer cuando el tren delantero no funcionó como se esperaba, que es extender el resto del tren de aterrizaje del avión para absorber energía cuando el avión toca la pista.

“Estoy seguro de que hicieron todo lo posible desde el punto de vista físico y humano para verificar y ver si podían bajar el tren”, dijo Zahornacky, quien voló el DC-9, que es el precursor del Boeing 717.

“Fue el mejor resultado potencial que podíamos esperar en una situación como esta”, dijo. “Creo que probablemente haya un daño mínimo en la aeronave, que es secundario… para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Así que creo que la gran conclusión aquí es que todo se manejó de la manera correcta y de manera segura”.

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas se encuentra entre los aeropuertos más concurridos de los EEUU, según Airports Council International. Ofrece servicio aéreo sin escalas a 178 destinos.