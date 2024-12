Empleados en algunas tiendas Walmart de Texas ahora utilizan cámaras corporales

Walmart ha empezado a dar a sus empleados cámaras corporales para que las lleven como parte de un programa piloto en algunas de sus tiendas de Estados Unidos, según CNBC.

No está claro cuántas tiendas Walmart cuentan con estos dispositivos de grabación, pero en algunas de ellas hay carteles en los puntos de entrada que advierten a los compradores de que hay "cámaras corporales en uso", según testigos y fotos publicadas en Internet.

En al menos una tienda de Denton, Texas, a unas 40 millas al norte de Dallas, se vio a principios de este mes a un empleado comprobando recibos con una cámara corporal amarilla y negra, según un comprador que compartió una foto con CNBC.

"Si bien no hablamos de los detalles de nuestras medidas de seguridad, siempre estamos buscando nuevas e innovadoras tecnologías utilizadas en toda la industria minorista", dijo un portavoz de Walmart a CNBC. "Este es un piloto que estamos probando en un mercado, y evaluaremos los resultados antes de tomar cualquier decisión a más largo plazo".

Walmart, el mayor empleador no gubernamental de EEUU, está probando esta tecnología después de que otros minoristas más pequeños empezaran a probar las cámaras corporales en sus propias tiendas como forma de disuadir los hurtos. Las cámaras corporales y las grabaciones que recogen suelen anunciarse como una forma de prevenir los hurtos, pero Walmart pretende utilizar la tecnología para la seguridad de los trabajadores, no como una herramienta de prevención de pérdidas, según una persona familiarizada con el programa.

En un documento titulado "Proporcionar un excelente servicio al cliente y crear un entorno más seguro", se explica al personal cómo utilizar los dispositivos, según una foto del documento publicada en un foro en línea para empleados y clientes de Walmart. En él se instruye a los empleados para que "graben un suceso si la interacción con un cliente va en aumento" y para que no lleven los dispositivos en las zonas de descanso de los empleados ni en los baños. Cuando se produzca un incidente, los empleados deben comentarlo con otro miembro del equipo, que puede ayudarles a registrar el suceso en la "aplicación de ética y cumplimiento", según el documento.

Las cámaras corporales de Walmart llegan en plena temporada de compras navideñas, cuando los empleados del comercio minorista trabajan muchas horas y se enfrentan a duras interacciones con los clientes, que pueden ser más tensas y hostiles de lo habitual.

"Hay demasiado acoso a lo largo del año, pero especialmente durante las fiestas… es aún peor", afirma Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes. "Todo el mundo está estresado. Si no encuentran el artículo que buscan, se enfadan y ¿a quién culpan? Culpan al dependiente".

Sin embargo, no está claro si las cámaras corporales contribuyen realmente a reducir los conflictos. Appelbaum, cuyo sindicato no representa a los empleados de Walmart pero incluye a personal de minoristas como Macy's y H&M, afirmó que al RWDSU le preocupa que las cámaras corporales tengan más que ver con la vigilancia y la disuasión de robos que con la seguridad de los empleados.

"Los trabajadores necesitan formación sobre la desescalada. Los trabajadores necesitan formación sobre qué hacer durante una situación hostil en el trabajo. La cámara corporal no hace eso. La cámara corporal no interviene", dijo Appelbaum. "Necesitamos personal seguro y botones del pánico".

Bianca Agustin, codirectora ejecutiva de United for Respect, una organización de trabajadores para el personal de Walmart y Amazon, dijo que el grupo ha pedido a Walmart que proporcione más formación a sus empleados, pero que la empresa no ha cumplido con esas demandas. Dijo que las cámaras corporales podrían ser parte de la solución, pero que las cámaras por sí solas "no sustituyen" a un entrenamiento adecuado.

"Existe la creencia de que las cámaras corporales van a promover la desescalada de forma orgánica. No creemos que eso sea cierto", afirma Agustín. "Ya se ve mucha violencia contra los trabajadores en los quioscos de autofacturación cuando incluso intentan [disuadir de los robos]… existe la posibilidad de que esto perjudique esa [disuasión]… también podría provocar a la gente".

Además, "ya hay cámaras en las tiendas", dijo Agustín.

David Johnston, vicepresidente de protección de activos y operaciones minoristas de la Federación Nacional de Minoristas, el grupo de presión del sector minorista, ofreció una perspectiva diferente. Dijo que los minoristas con los que trabaja han afirmado que las cámaras corporales han ayudado a reducir los conflictos porque la gente actúa de forma diferente cuando sabe que está siendo grabada, especialmente cuando esas cámaras están directamente delante de una persona.

"Muchas de estas cámaras corporales llevan monitores de visión inversa, de modo que… hay una pequeña pantalla de vídeo en la que uno se ve a sí mismo en la cámara. Eso en sí mismo puede ser muy disuasorio", afirma Johnston. "El momento en que te ves a ti mismo es probablemente [cuando] vas a cambiar tu comportamiento, y eso es lo que creo que el uso de una cámara corporal puede hacer".

Mientras los clientes se quejan de que la mercancía se guarda en cajas, las cámaras corporales son otra técnica que los minoristas están probando para disuadir de los robos y aumentar la seguridad de las tiendas, afirma Johnston.

"Walmart está muy expuesto", afirma Mark Cohen, exdirector general de Sears Canada y ex director de estudios minoristas de la Columbia Business School. Walmart tiene probablemente un personal de ventas muy descontento con la exposición a la que está sometido… [y] siente que la tienda no hace lo suficiente para protegerla y protegerse». [y] sienten que la tienda no está haciendo lo suficiente para proteger la tienda y a ellos mismos. Y esto es una prueba para ver si tiene algún efecto beneficioso, tanto para disuadir a los delincuentes como para calmar la ansiedad y la irritación de sus asociados."

Aún así, no está claro si los empleados se sentirán mejor llevando cámaras corporales. Uno de los empleados que trabajó durante más de una década en Hot Topic y que ya ha abandonado el sector dijo a CNBC que recibir amenazas de violencia era una parte habitual del trabajo, y que no están seguros de que las cámaras corporales lo hubieran evitado.

"Con estas personas, cuando están frente a nosotros y actúan como si fueran a golpearnos o amenazan con encontrarse con nosotros en el estacionamiento, no están pensando racionalmente", dijo el ex empleado del centro comercial, que habló bajo condición de anonimato. "Incluso con una cámara frente a ellos, no creo que les importara en el momento".

El ex empleado dijo que una cámara corporal tampoco les habría hecho sentirse más seguros en esas interacciones, pero que tener una presencia policial cerca habría ayudado.

El año pasado, la encuesta anual sobre seguridad de la NRF reveló que el 35% de los minoristas encuestados estaban estudiando la posibilidad de instalar cámaras corporales entre sus empleados o entre el personal de prevención de pérdidas. Aunque ninguno de los encuestados afirmó que las cámaras corporales estuvieran plenamente operativas, el 11% dijo que los minoristas estaban probando la solución.

TJX Companies es una de ellas.

A principios de este año, el gigante de las tiendas de descuento dijo que había comenzado a utilizar cámaras corporales en sus tiendas, que incluyen sus marcas TJ Maxx, Marshall's y HomeGoods. En una llamada con analistas después de que la empresa presentara sus resultados del primer trimestre fiscal en mayo, el director financiero John Joseph Klinger dijo que los dispositivos habían sido eficaces para reducir la pérdida de inventario.

"Una de las cosas que hemos añadido -empezamos a hacerlo el año pasado, a finales de año- es poner cámaras corporales a nuestros asociados [de prevención de pérdidas]", dijo Klinger. "Y cuando alguien entra, es casi como una desescalada en la que la gente es menos propensa a hacer algo cuando está siendo grabada. Así que definitivamente sentimos que eso está jugando un papel también".

En un comunicado, un portavoz de TJX dijo que los asociados de prevención de pérdidas que tienen cámaras corporales han pasado por "una formación completa sobre cómo utilizar las cámaras de manera efectiva en sus funciones."

"Las imágenes de vídeo sólo se comparten a petición de las fuerzas del orden o en respuesta a una citación. Las cámaras corporales son sólo una de las muchas maneras en que trabajamos para apoyar un entorno seguro en las tiendas. Esto incluye una variedad de políticas, formaciones y procedimientos", dijo el portavoz. "Esperamos que estas cámaras corporales nos ayuden a reducir la intensidad de los incidentes, disuadir la delincuencia y demostrar a nuestros asociados y clientes que nos tomamos en serio la seguridad en nuestras tiendas".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gabrielle Fonrouge para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.