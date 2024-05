Walmart pone fin a sociedad para tarjetas de crédito con Capital One

ESTADOS UNIDOS - Walmart puso fin a una sociedad con Capital One que le daba a la institución bancaria la exclusividad para emitir tarjetas de crédito de consumidor de Walmart.

Las empresas anunciaron el cambio en un comunicado conjunto del viernes.

Los tarjetahabientes todavía podrán usar sus tarjetas Capital One Walmart Rewards, indicaron las empresas, mismas que seguirán acumulando recompensas a menos que a los clientes les notifiquen un cambio. Capital One seguirá siendo propietario de las cuentas de tarjetas de crédito y dándoles servicio.

Con sede en Bentonville, Arkansas, Walmart se asoció con Capital One en 2019 después de poner fin a su acuerdo previo para tarjetas de crédito con Synchrony Financial.

Sin embargo, Walmart con el tiempo se irritó con Capital One. En 2023, Walmart demandó a la empresa basada en McLean, Virginia, señalando que quería poner fin al acuerdo porque Capital One se tardaba demasiado en procesar pagos y enviar tarjetas de reemplazo. Un juez federal falló en marzo a favor de Walmart.

En una declaración oficial del viernes, Capital One dijo que había aproximadamente $8,500 millones en préstamos en la cartera existente de tarjetas de crédito de Walmart.

No está claro si Walmart nombrará a un nuevo socio bancario. The Associated Press envió el sábado un correo electrónico a Walmart en busca de comentarios.