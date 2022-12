Abandonan una camioneta con cadáveres en un centro comercial de Tijuana, según las autoridades

TIJUANA- La Plaza Conquistador en Tijuana ubicada sobre el bulevar Agua Caliente, en una de las que han sido consideradas como zonas blindadas, volvió a ser un lugar del crimen.

La mañana de este lunes, las autoridades reportaron el hallazgo de una camioneta abandonada con cuerpos sin vida al interior en el estacionamiento de un centro comercial.

La Fiscalía de Baja California (FGE) confirmó que el hallazgo fue de seis cuerpos sin vida, y que desde que se tuvo conocimiento de los hechos aseguraron que han mantenido comunicación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno que forman parte de la Mesa de Coordinación en materia de seguridad ciudadana.

Una lista creciente de homicidios que mantienen a los tijuanenses viviendo con un temor constante.

La cinta amarilla nuevamente rodeó la Plaza Conquistador en Tijuana, ante la mirada de decenas de trabajadores de una de las áreas comerciales de la ciudad que es considerada como zona blindada.

“Solo dijeron que encontraron unos cuerpos, pero hasta ahí”, comentó Joel Muñoz, trabajador de la zona.

Y es que las autoridades recibieron el reporte de una camioneta abandonada en el estacionamiento del centro comercial, sitio donde hace apenas tres semanas se registró un doble homicidio. Pero la sorpresa fue que al interior se encontraron seis cuerpos sin vida hasta el momento sin identificar.

"Los expertos en criminalística de campo trabajan en el procesamiento de la escena para la obtención de indicios, mismos que serán tratados de manera técnica y científica dentro de la investigación que se sigue. La Fiscalía General del Estado, dispone de los recursos con que cuenta para identificar los cuerpos, así como a los participantes y responsables, para proseguir a localizarlos y conducirlos a proceso penal para que paguen y reciban el castigo justo por sus atrocidades", dijo la FGE en parte de un comunicado.

En el lugar se implementó un fuerte dispositivo de seguridad donde estuvieron elementos de la agencia estatal de investigaciones, policía estatal y municipal, Guardia nacional y el ejército mexicano.

Un despliegue operativo que consternó a ciudadanos como José Robles.

“Muy nervioso hasta las manos me están sudando ahorita de ver todo este movimiento, y tanto homicidio que hay en la ciudad uno tiene que estar cuidándose ya no estamos seguros, no queremos salir ni de la casa”, dijo el residente de Tijuana.

De acuerdo con las estadísticas del consejo ciudadano de seguridad, en Tijuana, de enero a noviembre se habían registrado 1,892 homicidios. Mientras que el año pasado en este mismo periodo, fueron 1,834 y en 2020 la cifra fue de 1,872.

Sin embargo, hace una década se contabilizaron solo 338 víctimas.

Hasta este lunes, la cifra en esta ciudad está cerca de llegar a los 2,000 homicidios en lo que va del año.

“Tijuana tenía una tendencia a la baja, sin embargo, ya octubre y noviembre los homicidios vinieron a la alza y aquella tendencia benéfica a la baja se perdió y de nueva cuenta a pesar de los esfuerzos de los recursos materiales de la presencia de la Guardia Nacional y del ejército seguimos ahora si con una tendencia muy lamentable a la alza en el tema de homicidios que es lo que más molesta y lacera a la sociedad civil”, dijo Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Peritos de la fiscalía general del estado llevaron a cabo las primeras diligencias en el lugar ante la mirada de los ciudadanos que no podían creer este hallazgo.

“Preocupante es que de repente estés trabajando y ya hay muertos enfrente si está muy raro y luego uno sin saber”, comentó Alejandra González, residente de Tijuana.

Baja California ocupa el tercer lugar nacional en el número de homicidios dolosos con más de 2,520 en los primeros 11 meses de este 2022. Y aunque se ha registrado una disminución en el estado, a pesar del reforzamiento militar en las calles, las estrategias no dieron los resultados esperados en esta ciudad fronteriza.

“Sentimos que hay una ausencia real de una decisión gubernamental de enfrentar a la delincuencia porque los números así lo están señalando la gente en la calle nos lo dice la percepción de inseguridad crece esa es la realidad, tenemos que pasar del discurso a los hechos”, agregó Quijano.

En 2021, la cifra negra de homicidios en Tijuana cerró con 1,932 homicidios, una cifra que ya fue superada, pues hasta este lunes, se contabilizaron cerca de 1,980 homicidios.

En esta ciudad fronteriza, es el municipio donde ocurren el 80% de muertes violentas en el estado. Y las zonas de mayor incidencia son la Zona Centro, Río, Playas de Tijuana, Sánchez Taboada y La Presa.

“Aquí en la plaza río, en el centro, en las colonias, donde quiera hay ahorita uno no se escapa”, agregó Robles.

Y es que escenarios como estos lamentablemente se ven todos los días en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública hace falta un plan estratégico de seguridad para Baja California ya que a un año de la administración actual todavía no hay un plan concreto.

Además, de acuerdo con las estadísticas de cierre de año del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en términos generales, Baja California cierra este 2022 con un incremento del 13% en la incidencia delictiva.