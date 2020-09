Deportados en solo horas: hispano relata el calvario de su esposa y su cuñado

LEMON GROVE, California - Una residente del sur de California y su hermano fueron deportados de forma exprés en plena pandemia y su esposo relata a Telemundo 20 en exclusiva cómo fueron los momentos de angustia cuando vieron que los agentes los detuvieron a pasos de su casa.

Miguel Gutiérrez dijo que lo que vivió cuando deportaron a su esposa y a su cuñado en Lemon Grove, una ciudad dentro del condado San Diego, no se lo desea a nadie.

“Por la sorpresa y por el susto no pudimos grabar”, relató Gutiérrez, quien aseguró que los agentes no tocaron a la puerta y los esperaron afuera.

Según Gutiérrez, su esposa Guadalupe estaba en su auto en camino al trabajo cuando sucedió lo que temían.

“Había como unas cuatro personas de ICE, todos con sus uniformes. Venían en tres carros”, dijo sobre el momento que detuvieron a su esposa. “No le dieron tiempo de nada, ni de subir los vidrios del carro”.

Su esposa habría alertado a una de sus hermanas que estaba a punto de salir para irse con ella a trabajar.

“Mi esposa le gritó, 'no salgas, no salgas', y al gritarle 'no salgas', ella nada más se asomó y al verla que la estaban deteniendo se metió”, dijo Gutiérrez quien también optó por no salir de la casa debido a que también es indocumentado.

Los operativos se llevaron a cabo a lo ancho del país, pero la mayoría de arrestos tuvieron lugar en California, Texas y Arizona. Para ver más de Telemundo, visita now.telemundo.com

“Inmigración trató durante una hora de que alguien les abriera. Se fueron alrededor de toda la casa, tocando puertas, ventanas, asomándose a ver si veían algo”, dijo.

De acuerdo con Gutiérrez, durante esa hora todos se escondieron, pero su hija de ocho años, quien estaba tomando clases de manera virtual en una de las habitaciones, no dejaba de preguntar por su mamá.

“Yo le decía ‘mija, no te asomes por la ventana’ y me decía ‘¿Quiénes son?’, le digo ‘son las policías’, y me decía ‘papá, ¿por qué no quieres que me asome?’ y le dije, ‘es que a los policías no les gusta que los vean’, pero lo dije porque no quería que viera a su mamá arrestada”.

Gutiérrez describió que cuando se llevaron a su esposa, a las pocas horas se dieron cuenta que a su cuñado le había sucedido lo mismo a solo cuadras de su casa en Lemon Grove.

Tras operativos en toda la nación

“No supimos de él hasta que nos llamó para decirnos que necesitaba un abogado”, dijo.

Desde entonces Gutiérrez ha estado en contacto con su esposa Guadalupe y con su cuñado. Solo duraron unas 12 horas detenidos y de inmediato los deportaron y ahora están en Tijuana con familiares.

Telemundo 20 contactó a ICE para pedirles detalles sobre ambas deportaciones, pero la agencia no ha respondido al respecto.

Sin embargo, la agencia informó esta semana en un comunicado que un total de 46 inmigrantes fueron detenidos en San Diego por agentes federales y que las aprehensiones fueron realizadas desde el 22 de julio al 20 de agosto en San Diego, San Marcos, Escondido, Vista, National City, Oceanside, El Cajón y Encinitas. Añadieron que los detenidos son indocumentados que previamente habían sido detenidos o que tenían cargos o condenas pendientes.

De acuerdo con Rodríguez, nadie de la familia tenía algún historial criminal.

Telemundo 20 buscó en una base de datos de historial criminal de la corte, pero ni su esposa ni su cuñado aparecieron, pero sí admitió que ambos ya habían sido deportados del país hace años y volvieron a entrar de manera irregular.

Ahora su esposa y su cuñado forman parte de las “Deportaciones Exprés”, un método para expulsar a indocumentados que significa que no tienen derecho a un juicio previo.

Por ahora la familia ha decidido que quizá se muden de casa, aunque no tienen fecha exacta. Están planeando una quermés para recaudar un poco de dinero y salir adelante, ya que Gutiérrez está deshabilitado y su esposa era quien por el momento trabajaba limpiando casas.