¿Cómo buscar a un familiar detenido por ICE? Pueden pasar días sin saber de su paradero

Cuando agentes de ICE o de otra agencia federal detienen a un inmigrante, los familiares podrían no tener información por varias horas o días, ya que, según abogados expertos, existe un periodo para procesar al detenido.

En esta nueva guía de Inmigración y tus derechos, te explicamos cómo puedes saber el lugar en el que está detenido bajo custodia federal un ser querido.

Paso a paso: cómo buscar a un familiar detenido por ICE

Escribe en el buscador de Google: “ICE localizador” y se abrirá una página “Online Detainee Locator System”.

Cambia el idioma a español, si así lo necesitas.

A través de esta página tienes dos opciones para buscar a la persona detenida: La primera es con el A-Number , un tipo de identificación conocido como Alien Number o número de registro extranjero, el cual reciben todos los inmigrantes que alguna vez han tramitado algún caso migratorio ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Si no tienes este número, también lo puede buscar con su información personal , es decir, sus nombres y apellidos completos, país y fecha de nacimiento.

También puedes contactar al centro de detención de inmigración donde crees que está el arrestado.

donde crees que está el arrestado. Otra forma es ingresando a la página web de Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración “EOIR, por sus siglas en inglés. Allí debes dar el A-Number de tu familiar.

¿Cuánto tiempo tardan en procesarlos en el sistema?

Lo que muchos desconocen es que pueden pasar varios días sin que haya certeza de dónde se encuentra exactamente detenida la persona.

“Probablemente, van a ser uno, o dos, o tres días, en lo que estén siendo procesados, antes de que les envíen, y eso es algo que yo he escuchado, y a veces hasta más de tres días, si tardan más tiempo para indagar quiénes son esas personas, las huellas, obtener la respuesta, y todavía no los envían al centro de detención”, explicó Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

¿Qué puede pasar con los detenidos?

Algunos inmigrantes pueden ser deportados en cuestión de días e, incluso, en los centros de detención de ICE dan información incorrecta sobre los detenidos, según advierte el abogado Newcomb.

“Dicen cosas que no son ciertas, o dicen que no está aquí, o no se puede encontrar, o les dicen que les van a dar una videollamada en 20 años", dijo el experto en temas migratorios.

En algunos casos, incluso, "su plan es deportarlo en 10 (días)", de acuerdo con Newcomb.

Quienes tienen menos de dos años en el país corren mayor riesgo de ser deportados de forma exprés, es decir en solo días o semanas.

“Básicamente, a esas personas, bajo la nueva interpretación, no tienen un derecho a una audiencia ante el juez, lo que pone toda la autoridad de la decisión con ICE, y ICE está al mando directamente de esta administración o sea que la situación es mucho más complicada y probablemente no hay mucho que uno pueda hacer a pesar de tener el mejor abogado del mundo”, expresó Newcomb.