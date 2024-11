Patrulla Fronteriza entrena capellanes a medida que agentes se enfrentan a angustia emocional

DANIA BEACH, Florida — Mientras la inmigración sigue siendo una prioridad muy disputada para el próximo gobierno del presidente electo Donald Trump después de jugar un papel decisivo en las elecciones profundamente polarizadas de Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza encargados de hacer cumplir muchas de sus leyes enfrentan crecientes desafíos tanto en el trabajo como fuera de él.

Cada vez más agentes se están capacitando para convertirse en capellanes para ayudar a sus colegas mientras abordan amenazas de seguridad, incluidos los poderosos cárteles que controlan gran parte de la dinámica fronteriza, y son testigos del creciente sufrimiento entre los migrantes, todo mientras las políticas en Washington siguen cambiando y la indignación pública los ataca desde todos los frentes.

“Lo más difícil es que la gente... no sabe lo que hacemos, y nos han llamado nombres terribles”, dijo Brandon Fredrick, un agente con base en Buffalo, Nueva York, algunos de cuyos familiares han recurrido a insultos.

A principios de este mes, Frederick se desempeñó como instructor en una academia de entrenamiento para capellanes de la Patrulla Fronteriza, cuyo número ha casi duplicado en los últimos cuatro años. Es un esfuerzo para ayudar a los agentes motivados por el deseo de mantener seguras las fronteras de Estados Unidos a enfrentar la angustia creciente antes de que conduzca a disfunciones familiares, adicción, incluso suicidio.

La academia de capellanes entrena a los agentes para abordar la angustia emocional

Durante la última academia, celebrada en una estación de la Patrulla Fronteriza cerca de Miami, Fredrick evaluó a pares de capellanes en formación mientras simulaban verificar el estado de un compañero agente que no había reportado al trabajo.

Descubrieron que había estado ahogando en alcohol su angustia por ser desplegado lejos de su familia durante las fiestas en uno de los puntos calientes de la frontera. El escenario de entrenamiento era dolorosamente real para el agente con base en el sur de Florida que interpretaba al angustiado, ya que había luchado cuando fue reubicado durante 18 meses en Del Río, Texas, lejos de sus dos hijos, y también para Fredrick, quien superó el alcoholismo antes de convertirse en capellán.

Interactuar con capellanes puede reducir la reticencia de los agentes a expresar sus pruebas emocionales, dijo Fredrick.

“Mi misión todos los días es que no haya un joven agente Fredrick sufriendo solo”, agregó. Fredrick, quien es católico, ha sido agente fronterizo durante más de 15 años y trabajó en casos trágicos como un intento de contrabando donde una familia india se congeló hasta la muerte en la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

Apoyo confidencial, con un toque de fe

A diferencia de la policía o el ejército, que recluta líderes religiosos para ayudar con todo, desde la prevención del suicidio hasta el manejo de la agitación después del asesinato de George Floyd, la Patrulla Fronteriza entrena principalmente a agentes laicos avalados por sus denominaciones religiosas para convertirse en capellanes.

Después de graduarse, se unen a unos 240 otros capellanes y reanudan sus trabajos regulares, pero están constantemente disponibles para proporcionar cuidados en gran parte confidenciales para el bienestar de sus 20.000 colegas.

Aunque la mayoría de los capellanes son cristianos, también se han capacitado recientemente agentes musulmanes y judíos. Los capellanes no ofrecen culto específico de fe y únicamente mencionan la religión si la persona que están ayudando lo hace primero.

“No estoy ahí para convertir o hacer proselitismo”, dijo el instructor de la academia Jason Wilhite, un agente en Casa Grande, Arizona, y miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Wilhite, que ha sido capellán desde 2015, participó anteriormente en el programa de apoyo entre pares no religioso de la agencia después de que un compañero agente muriera en un accidente automovilístico.

El agente Jesus Vasavilbaso decidió unirse al programa de apoyo entre pares de la Patrulla Fronteriza después de presenciar el trauma de responder repetidamente a llamadas de migrantes perdidos y moribundos en el desierto implacable al suroeste de Tucson, Arizona.

“A veces llegas a casa y sigues pensando que no los encontraste”, dijo. “Por eso es tan importante que nos revisemos unos a otros todo el tiempo”.

Entrenamiento para lidiar con muertes en la frontera

En la academia de capellanes más reciente, que duró dos semanas y media, los 15 capellanes en formación, principalmente de la Patrulla Fronteriza, además de algunos oficiales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre y la Oficina de Administración de Tierras, practicaron escenarios de la vida real, incluyendo responder a un accidente mortal que involucraba a agentes y notificar a un cónyuge que su ser querido había muerto en el trabajo.

Chris Day, capellán desde 2017, evaluó a los aprendices que intentaban consolar a un agente que no dejaba de gritar que era toda su culpa que su compañero hubiera muerto. En el escenario de entrenamiento, su coche se estrelló mientras perseguían a alguien que cruzaba la frontera ilegalmente.

Day elogió los esfuerzos de los aprendices para hacer hablar al agente, pero les aconsejó que no dijeran: “'Lo entiendo'. Porque no lo hacen”.

Más tarde, Day le dijo a la clase que había ayudado a un agente que vio cómo los contrabandistas que perseguía estrellaban su coche contra una familia, hiriendo gravemente a un niño pequeño. Dijo que el agente había “llorado feo” en la escena y seguía repitiendo que su hijo tenía la misma edad, así que Day lo llevó a un lado brevemente y lo siguió después.

“Nos abrazamos”, dijo Day, un bautista con un versículo del Salmo tatuado en el brazo derecho.

También ha ayudado a la esposa de un agente que se suicidó y ha rezado por los migrantes que lo solicitan. Más de 100 migrantes han muerto hasta ahora este año en el desierto de Nuevo México, donde Day está estacionado.

“Los olores y las imágenes se quedan contigo para siempre”, comentó Day. “Tenemos empatía por las personas que cruzan”.

Combinando vigilancia con empatía dentro y fuera del servicio

Intentar consolar a los niños migrantes bajo su custodia, incluidos los miles que cruzan la frontera solos, también es una tarea desgarradora para los agentes.

En la academia, Trinidad Balderas, padre y médico en McAllen, Texas, y Yaira Santiago, exprofesora que dirige un centro de procesamiento de migrantes de la Patrulla Fronteriza en el otro extremo de la frontera sur en San Diego, California, dijeron que ambos buscan proporcionar algo de calma en el caos de la situación de los niños.

“Uno trata de darles apoyo dentro de los límites de lo que permite tu trabajo. Siempre tengo la sonrisa más grande”, comentó Santiago.

El subdirector de la Patrulla Fronteriza y gerente del programa de capellanía, Spencer Hatch, destacó la necesidad de mantener tanto la “hipervigilancia” de la aplicación de la ley como el instinto humanitario de empatizar con los migrantes y compañeros agentes.

También enseñó estrategias para proteger a las familias de los agentes del “trauma por derrame”. Los divorcios aumentan cuando los agentes son reasignados durante oleadas de migrantes, algunos hasta 9 veces en 18 meses durante los cruces fronterizos récord a principios del gobierno del presidente Joe Biden.

Muchos hijos de agentes tienen miedo de revelar el trabajo de sus padres, especialmente en comunidades fronterizas. Pueden estar yendo a la escuela con hijos de miembros de cárteles, o de migrantes indocumentados, o aquellos que consideran que la Patrulla Fronteriza “impide que las personas vivan el sueño americano”, en palabras de Hatch.

“Eso es algo realmente difícil de manejar, ya que las cosas tienden a cambiar de un lado a otro, y todavía estamos en el fuego cruzado”, agregó.

Hatch usa como caso de estudio de lesión moral, un incidente de 2021 en Del Río donde agentes a caballo aparecieron en algunas fotos virales que parecían estar azotando a los inmigrantes con sus riendas, lo cual una investigación federal más tarde determinó que no había sucedido.

“Que una foto sea sacada de contexto y que los niveles más altos del gobierno avergüencen a esas personas, eso fue muy desalentador. Eso nos dolió a todos”, señaló Hatch.

La ciudadanía por derecho de nacimiento es un derecho legal en el que se otorga la nacionalidad de un país a las personas que nacen en él.

Luchando con estándares morales y un llamado superior

Lidiar con esa “disonancia” de hacer cumplir las leyes de inmigración, incluyendo rescatar a migrantes, y escuchar cómo sus trabajos son demonizados por el público, es un desafío importante, dijo el capellán del área de Tucson, Jimmy Stout. Fue uno de los primeros cuatro capellanes cuando el programa se inició a través de un esfuerzo de base en la frontera sur a finales de la década de 1990.

“Hablamos de esto desde el primer día”, dijo Stout. “¿Lo que están haciendo cumple con sus estándares personales?”

Para los agentes que recibieron sus insignias de capellán la semana pasada, esos estándares ahora también involucran un llamado superior.

El orador de la clase, Matt Kiniery, padre de tres hijos que se unió al ejército después del 11 de septiembre y a la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, en 2009, decidió convertirse en capellán después de un accidente automovilístico en servicio tan grave que el médico señaló que había sido un milagro que estuviera vivo.

“‘El de arriba tiene algo para ti’. Lo tomé en serio”, dijo Kiniery. Los capellanes ayudaron a su esposa Jeanna entonces, y la pareja ahora está ansiosa por apoyar su nuevo rol.

“Incluso en momentos de incertidumbre, tu presencia suele ser suficiente”, dijo el agente a la clase graduada, antes de que su voz se quebrara. Varios instructores en la audiencia se secaron las lágrimas.

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.