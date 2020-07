Denuncian detención de menores migrantes en un hotel en Texas

MCALLEN- Un grupo de abogados del Proyecto de Derechos Civiles de Texas estuvieron protestando frente a un hotel Hampton Inn en McAllen, Texas donde, según la investigación de Prensa Asociada, se encuentran niños migrantes esperando a ser deportados del país.

Los abogados intentaron de entrar a la propiedad para obtener información, pero fueron retirados del lugar.

Y es que en un video proporcionado, por el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, se pudo observar cuando uno de sus abogados, Andy Udelsman, fue empujado por un hombre luego de entrar al hotel y ofrecer servicios legales a cualquier persona detenida.

"Entre diciendo que soy abogado y que cualquiera que esté detenido ahí me dijera su nombre para que podamos ayudarlos… pero el hombre me empujó y me empujó, y me envió de vuelta al ascensor, muy violentamente," dijo Udelsman.

Según un reporte de la Prensa Asociada, en el hotel se están albergando a menores indocumentados.

"Entendemos que hay niños detenidos en este hotel contra su voluntad. Y necesitan representación legal," sostuvo Udelsman.

"Y sabemos que dentro de unos días el gobierno federal los va a deportar de este país y no han podido hablar con ningún abogado, ni asesor legal y eso es injusto es una violación humana, es una tragedia," afirmo Zenen Pérez, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas .

Por tal motivo, estuvieron afuera con pancartas en donde escribieron números de teléfonos para que las personas den su información y así poder ayudarles.

Según el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el gobierno está utilizando la pandemia de pretexto para deportar a los inmigrantes de manera inmediata.

"En lugar de ser detenido en instalaciones oficiales del gobierno. Entendemos que están siendo detenidos en hoteles como este para que el gobierno pueda evadir los requisitos legales que de otro modo los protegerían," indico Udelsman.

Según estos abogados, no se les está permitiendo solicitar asilo.

"Es muy impactante que en este país ni podemos asesor carlos legalmente, es su derechos es el derecho de cada person, hacer su caso y su juicio sobre una corte de inmigración," expreso Pérez.

Noticias Telemundo 40 ha intentado comunicarse con la agencia de inmigración ICE para buscar aclaración, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

Cabe destacar que, entre la noche de este jueves y la madrugada de este viernes, autoridades federales estuvieron trasladando a los menores del hotel.