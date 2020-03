Estados Unidos y México limitarían temporalmente cruces en la frontera

Estados Unidos y México acordaron restringir los cruces en la frontera que separa a los países en medio del brote de COVID-19. ¿Cuando? No se ha confirmado, pero podría ser tan temprano como viernes o sábado, según informaron medios este jueves.



Los viajes no esenciales se verán afectados, pero las entregas de carga continuarán.



No se espera una reducción en la dotación de personal en los puertos en este momento, por lo que los tiempos de espera para aquellos que pueden cruzar pueden incluso reducirse.

Existe incertidumbre acerca de si cerrará o no la frontera entre México y Estados Unidos. Un cierre no sólo para los migrantes, sino para los turistas, pero sobre todo para la industria del transporte.

Con los empleos parcialmente paralizados a nivel nacional. La industria de los camioneros es una de las pocas que sigue a flote.

“Somos quienes movemos los productos a través de todo el país y obviamente en esta zona geográfica tenemos el intercambio comercial con estados unidos y México", dijo Israel Delgado, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

El coronavirus no solamente ha cambiado sus protocolos de higiene, sino que también ya comienza a afectar sus bolsillos.

“Si antes nos aventábamos una vuelta para arriba al día, ahora sale un día sí y otro no, a veces dos días no", aseguró Kevin, un camionero.

A partir de hoy por la tarde los Californianos deberán permanecer en sus hogares de acuerdo con la orden del gobernador de California.

Ante la crisis mundial del COVID-19, la industria del transporte dijo vivir con una incertidumbre, la posibilidad de un cierre en la frontera.

"Si sentimos en general la electrónica que tiene un intercambio con china, y lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas", agregó Delgado.

La frontera norte ya vive un cierre parcial, restringiendo temporalmente todos los viajes no esenciales entre Canadá y Estados Unidos.

"Nosotros creeríamos que una paralización de la economía sería algo catastrófico para nuestra sociedad", dijo Delgado.