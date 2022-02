Miles se movilizan en “Un día sin inmigrantes” en reclamo de una reforma migratoria

WASHINGTON - Inmigrantes en varias ciudades en Estados Unidos participan este lunes de la iniciativa conocida como Un día sin inmigrantes en el marco del reclamo por una reforma migratoria al gobierno del presidente Joe Biden.

Según reporta Los Angeles Times, habrá movilizaciones en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, Boston, Dallas, Atlanta, San Francisco y Filadelfia, entre otras, tal como se informa en el portal undiasininmigrantes.com.

“Tendremos una demostración pacífica frente a la Casa Blanca, donde la gente hable, comparta sus historias y el gobierno nos vea que estamos insatifechos con la actual política de inmigración”, dijo uno de los organizadores de la iniciativa, Carlos Eduardo Espinosa.

HABRÁ MOVILIZACIONES EN VARIAS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS

La idea es no participar de actividades para que la sociedad sienta lo que es no tener inmigrantes que trabajen y consuman, como lo hacen todos los días: no ir a las escuelas, no ir a los trabajos, y no comprar.

Los activistas senalan que la jornada, con movilizaciones pacíficas, servirá para presionar al gobierno para que aprueba una reforma migratoria que saque de las sombras a los 11 millones e indocumentados.

Una de las primeras protestas conocida como Un día sin inmigrantes, fue el 17 de febrero de 2017, que incluyó movilizaciones en varias ciudades del país.