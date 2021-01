Biden enfrenta llamados para asegurar la liberación de un estadounidense en Afganistán

WASHINGTON - Mientras el gobierno de Biden considera si debería retirar a las tropas estadounidenses restantes de Afganistán en los próximos meses, algunos temen por el destino de un estadounidense que podría quedarse atrás: un contratista secuestrado que se cree que está en manos de un grupo militante vinculado a los talibanes.

En el primer aniversario del secuestro de Mark Frerichs, los miembros de la familia y otros partidarios instan a la administración Biden a no retirar tropas adicionales sin que el veterano de la Marina sea liberado del cautiverio. Frerichs fue secuestrado hace un año el domingo mientras trabajaba en el país en proyectos de ingeniería. Los funcionarios estadounidenses creen que está bajo la custodia de la red Haqqani, aunque los talibanes no han reconocido públicamente que lo retienen.

"Estamos seguros de que todavía está vivo y bien", dijo su hermana, Charlene Cakora, en una entrevista con The Associated Press. "No pensamos que esté muerto o herido".

Para los diplomáticos estadounidenses, el cautiverio de Frerichs es una pieza de un rompecabezas geopolítico mucho mayor que tiene como objetivo equilibrar el regreso de las tropas a casa, después de un conflicto de dos décadas, con garantizar la paz y la estabilidad regionales. Los funcionarios de la administración Biden han dejado en claro que están revisando un acuerdo de paz de febrero de 2020 entre Estados Unidos y los talibanes, preocupados por si los talibanes están cumpliendo su compromiso de reducir la violencia en Afganistán.

La administración Trump, que había priorizado la liberación de rehenes y detenidos, terminó sin haber llevado a casa a Frerichs, quien es de Lombard, Illinois. Es uno de varios estadounidenses de los que la administración Biden hereda la responsabilidad, incluido el periodista Austin Tice, que desapareció en Siria en 2012, así como el infante de marina estadounidense Trevor Reed y el ejecutivo corporativo de Michigan Paul Whelan, ambos encarcelados en Rusia.

No está claro hasta qué punto, en todo caso, el destino de Frerichs se verá complicado por la disminución de la presencia militar estadounidense en Afganistán comprometida por la administración Trump. Días antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, la administración Trump anunció que había cumplido su objetivo de reducir el número de tropas en Afganistán a alrededor de 2,500, parte de un plan más amplio para eliminar todas las fuerzas para mayo.

La administración de Biden debe determinar cómo manejar ese compromiso.

El nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, realizó su primera llamada el jueves con el presidente afgano Ashraf Ghani y le dijo que la administración estaba revisando el acuerdo de paz. Una descripción del Departamento de Estado de la conversación no mencionó a Frerichs. Por otra parte, el Pentágono dijo que la negativa de los talibanes a cumplir los compromisos para reducir la violencia en Afganistán está planteando dudas sobre si todas las tropas estadounidenses podrán partir en mayo.

A los partidarios de Frerichs les preocupa que una reducción del personal militar de Afganistán deje a Estados Unidos sin la influencia que necesita para exigir su liberación.

"Más retiros de tropas que no estén condicionados a la liberación de rehenes estadounidenses probablemente dificultarán la consecución de su liberación", escribieron los dos senadores demócratas de Illinois, Tammy Duckworth y Dick Durbin, a Biden en una carta enviada a AP.

En una entrevista, Duckworth dijo que escribió a Biden y Blinken para enfatizar "que esto debe ser una prioridad, que debemos llevarlo a casa". Dijo que Lloyd Austin, el nuevo secretario de Defensa, había asegurado que cualquier negociación sobre la presencia militar incluiría una discusión sobre los detenidos "en lugar de que nosotros simplemente saliéramos unilateralmente de allí".

Representantes de la Fundación James W. Foley Legacy, que aboga por los rehenes, le dijeron al nuevo asesor de seguridad nacional Jake Sullivan en una conversación durante el período de transición presidencial sobre las preocupaciones de que Frerichs y Paul Overby, un escritor estadounidense que desapareció en Afganistán en 2014, no fueron adecuadamente priorizados durante las discusiones con los talibanes, según la directora ejecutiva de la organización, Margaux Ewen.

El Departamento de Estado ofrece $ 5 millones por información que conduzca al regreso de Frerichs.

“El ciudadano estadounidense Mark Frerichs ha pasado un año en cautiverio. No dejaremos de trabajar hasta que aseguremos su regreso seguro a casa ”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Frerichs permanece en Afganistán a pesar de un año de negociaciones diplomáticas constantes, incluidas las conversaciones de paz en noviembre con el entonces secretario de Estado Pompeo y los negociadores afganos y talibanes. Estados Unidos y los talibanes firmaron un acuerdo de paz en febrero pasado, pero para gran frustración de la familia, el regreso de Frerichs no se convirtió en un predicado para el acuerdo a pesar de que había sido secuestrado semanas antes.

"No quiero que ninguna tropa empiece a empacar y salir hasta que Mark llegue a casa sano y salvo, porque no creo que tengamos una pierna sobre la que apoyarnos una vez que estén todos fuera", dijo Cakora. "No dejas a los estadounidenses atrás, y yo solo quiero asegurarme de que esté a salvo en casa".

Blinken dijo a los periodistas el miércoles que la administración de Biden quería analizar en detalle ese acuerdo, dijo. “Necesitamos entender exactamente lo que hay en el acuerdo” antes de decidir cómo proceder. Dijo que la administración le había pedido al enviado especial de Trump para Afganistán, Zalmay Khalilzad, que permaneciera en el trabajo por el bien de la continuidad.

En su llamada con Ghani al día siguiente, según el Departamento de Estado, Blinken expresó "un sólido apoyo diplomático" al proceso de paz, pero dijo que Estados Unidos estaba revisando el acuerdo de paz para evaluar si los talibanes estaban cumpliendo su compromiso de "cortar lazos con grupos terroristas ".

Hubo otras discusiones gubernamentales internas en la administración Trump.

Los talibanes habían pedido la liberación de un combatiente encarcelado por cargos de drogas en Estados Unidos como parte de un esfuerzo más amplio para resolver problemas con Afganistán. La solicitud provocó un diálogo entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia sobre si tal liberación podría ocurrir, aunque finalmente no sucedió, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para discutir las discusiones privadas y habló bajo condición de anonimato.

No está claro si esas conversaciones se reanudarán en la nueva administración.

Una portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Esta historia fue escrita primero por NBC News.