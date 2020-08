Funcionarios de inteligencia dejarán de dar reportes sobre seguridad electoral en comités del Congreso

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos informó a los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara Baja que dejará de ofrecer reportes en persona sobre la seguridad electoral y de interferencia extranjera en las elecciones.

Un funcionario de esta oficina explicó a NBC News que la decisión se debió en parte a una preocupación por las filtraciones de las informaciones.

"Nos preocupan las divulgaciones no autorizadas de información confidencial después de reuniones informativas recientes", dijo el funcionario. Agregó que seguirán reportando a través de trabajos escritos "para mayor claridad y para proteger la inteligencia sensible de divulgaciones no autorizadas".

El funcionario no descartan por completo todas las reuniones informativas en persona.

Con el cambio, los comités seguirán teniendo acceso a los reportes de inteligencia escritos clasificados, pero los legisladores no podrán interrogar a los funcionarios sobre los matices y significados detrás de los informes escritos.

Se espera el comité de Inteligencia del Senado emita una declaración bipartidista en rechazo a la decisión más tarde.