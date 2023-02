Le rompió el cráneo a un hombre tras ser robado de $10, ahora pasará 40 años en prisión

Un hombre de 36 años fue condenado a 40 años por un juez después de que un jurado del condado Harris lo declaró culpable de matar a pisotones a otro hombre en 2018.

Teddy Geer fue declarado culpable esta semana de asesinato por la muerte de Randy Thompson, de 50 años, el 11 de abril de 2018, cuyo cráneo se rompió después de que Geer le pisara la cabeza.

"Fue una paliza brutal y sin sentido, sin otra razón que el hecho de que este asesino decidiera actuar como juez, jurado y verdugo", dijo Ogg. "Este hombre ocultó sus intenciones para ganarse la confianza de la víctima y momentos después le golpeó con crueldad hasta matarlo". dijo el fiscal del distrito, Kim Ogg.

Según la policía, Geer viajaba de regreso a Miami desde California cuando fue a comprar crack cerca de la céntrica estación de autobuses Greyhound y le robaron.

Esa misma noche, Geer vio a Thompson y empezó a hablar con él porque creía que era uno de los atracadores.

Un video de survellance captó a los dos caminando juntos. Fue entonces cuando Geer esperó a que Thompson le diera la espalda, le golpeó en la cabeza y después le pisó, rompiéndole el cráneo.

Según la policía, no había dinero en los bolsillos de Thompson.

"No hay pruebas de que Randy Thompson estuviera involucrado en el robo de $10, pero incluso si lo estuviera, eso no justifica una sentencia de muerte", dijo Winsor. "No tiene sentido".