A finales de mes habrá feria de trabajo en Pearland

HOUSTON – Unas 50 compañías radicadas en el área de Pearland participarán en una feria de trabajo que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre en esa ciudad al sur del área metropolitana de Houston.

El evento es impulsado por la Corporación de Desarrollo Económico de Perland, la Cámara de Comercio y Workforce Solutions Pearland y se desarrollarán entre las 10 a.m. y las 2 p.m. en el Pearland Recreation Center, ubicado en el 4141 Bailey Road.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Entre las empresas que han anunciado su participación y estarán contratando personal están Lonza, Endress+Hauser, Kelsey-Seybold, Burns and McDonnell, City of Pearland, Aggreko, Emerson, Third Coast Terminals, Kemlon, Hilton Garden Inn, Marriott, Keating Toyota, Alvin Community College, Waffle House, Dover Precision Components, Brask Inc, Allied Fire Protection y Portable Air, entre otras.

Algunas de las posiciones que estarán disponibles son técnicos de procesos y operaciones, trabajadores de construcción, técnicos de sistemas de aire acondicionado, maquinistas, empleados de servicio al cliente y ventas, conductores y trabajadores de bodega, gerentes de proyecto, ingenieros y otras carreras profesionales, entre otras.

Los interesados deberán comparecer con una copia de su hoja de vida y aunque no es requisito se recomienda hacer un preregistro haciendo clic aquí.

El pollo NyQuil es la última tendencia alimentaria de TikTok que se ha vuelto viral, como el pollo cocinado en la medicina para la congestión nasal.