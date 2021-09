Abogada: reactivación del programa MPP puede ser solo temporal

HOUSTON - El pasado mes de junio, la administración del presidente Biden cumplió una de sus promesas de campaña más importantes y esperadas: la terminación del Protocolo de Protección de Migrantes (programa MPP).

Este programa requería a ciertos inmigrantes que llegaban a la frontera de Estados Unidos con México buscando asilo, que permanecieran en México mientras se dilucidaban sus casos en las cortes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sin embargo, la terminación del programa MPP no duró mucho tiempo, ya que en días recientes, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una orden dejando en efecto una decisión de un juez federal de Texas que le impone a la administración de Biden continuar con el programa MPP.

De acuerdo con la decisión del juez federal, validada por la Corte Suprema, la administración de Biden no adujo razones suficientes para terminar con el programa MPP, razón por la cual no satisfizo el requerimiento legal de demostrar que no fue una decisión arbitraria y caprichosa.

Hay varias cosas que no podemos perder de perspectiva por el momento.

La primera es que la orden de la Corte Suprema es temporal. Esto significa que la administración de Biden tendrá que continuar con el programa MPP mientras el caso en sus méritos continúa dilucidándose en los tribunales. Al final del día, es posible que la decisión de Biden prevalezca y el programa MPP sea cancelado.

La segunda es que, aunque la corte ordenó al gobierno federal continuar con el programa MPP, en la práctica, el programa ha estado suspendido desde principios del 2020, cerca del tiempo en que comenzó la pandemia.

Y como les había comentado anteriormente, desde antes de terminar oficialmente con el programa MPP, la administración de Biden ya había comenzado a procesar inmigrantes sujetos al mismo y que tenían casos activos, para permitirles entrar a los Estados Unidos y continuar sus casos desde adentro.

De esta manera, me parece que no habrá una consecuencia negativa inmediata causada por la orden.

Los procuradores de Texas y Missouri interpusieron una demanda contra la administración de Biden para que nuevamente se implemente el programa de Permanezca en México, también conocido por las siglas de MPP.

La tercera cosa que debemos tener en cuenta es que el defecto legal que la cortes han dicho que tiene la decisión de terminar el programa MPP se puede corregir fácilmente, haciendo una publicación más detallada de las razones para terminarlo, de tal forma que cumpla con el requisito de no ser arbitraria y caprichosa.

Así que no todo está perdido para la comunidad inmigrante.

Como siempre les recuerdo, estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal. Si usted o algún conocido ha iniciado o piensa iniciar cualquier trámite migratorio, en especial aquellos discutidos aquí, les recomiendo que consulten con una abogada o abogado de inmigración con experiencia y debidamente admitida a ejercer las leyes, para que discutan los detalles de su caso. Por último, nunca confíen sus casos a notarios.

Naimeh Salem es abogada certificada en Texas que ejerce el área de inmigración. Sus opiniones no comprometen las de NBC Universal/Telemundo.